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Защитник Украины Назар Грабар снялся в клип новой версии хита группы "Моторолла"

30 июня 2023 13:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Защитник Украины Назар Грабар снялся в клип новой версии хита группы "Моторолла"
Певица Ульяна Ройс и военнослужащий Назар Грабарь. Фото: YouTube/UlianaRoyce
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Новую версию хита "8 колір" группы "Моторолла" представила певица Ульяна Ройс. Вместе с треком она выпустила клип. В видео снялся военнослужащий Назар Грабар, долгое время работавший в балете Светланы Лободы.

Новый клип Ульяны Ройс доступен на YouTube канале.

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Ульяна Ройс получила официальное разрешение от группы "Моторолла", чтобы спеть песню "8 колір". Команде молодой артистки хотелось не просто сделать кавер, а создать совершенно новую, современную версию.

"Есть треки, проживающие с нами параллельную жизнь, становятся саундтреками важных событий. Одной из таких песен для меня является "8 колір". Это первое официальное разрешение на преобразование песни с добавлением новых слов с даты релиза трека в 2005 году", — прокомментировала премьеру Ульяна.

В клипе Ульяна, по ее словам, подчеркнула внутренние переживания о воспоминаниях и мечтах о родном городе Мариуполь. Сама же история строится вокруг двух влюбленных. Главным мужским героем стал Назар Грабар, который с первых дней войны ушел защищать страну на фронте.

Привлечь к этой работе Назара было самым главным желанием Ульяны, ведь он, по ее мнению, олицетворяет в себе образ человека, который как никто другой знает, что такое контрасты жизни.

Напомним, ранее мы писали, что Назар Грабарь снялся в клипе певицы Дианы Глостер. Также мы рассказывали, что новую композицию, с уникальными мотивами известного мольфара, представила победительница конкурса "Евровидение-2004", певица Руслана.

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