Защитники Азовстали отыграли свадьбу на популярном телешоу

Защитники Украины на съемках шоу "МастерШеф". Фото: СТБ

В новом выпуске двенадцатого сезона популярного телешоу "МастерШеф" участники готовили для военнослужащих бригады "Азов", старшего солдата Ильи и главного сержанта Екатерины. История их любви — одновременно драматичная и прекрасная, отмечают создатели шоу.

Об этом сообщает телеканал "СТБ", на котором идет трансляция шоу.

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Екатерина и Илья были взяты в плен и год находились за решеткой. После освобождения молодожены, женившиеся в дни адских боев, получили возможность наконец-то отпраздновать свою свадьбу. А проекту "МастерШеф" выпала честь организовать застолье.

"Еще ни разу у нас на кухне не было столь важных гостей. Мы кормили иностранные посольства, звезд шоу-бизнеса и других VIP-персон. Но мы никогда не кормили героев, которые рисковали жизнью ради Украины, а значит ради каждого из нас. Низкий Вам поклон", — обратились судьи к молодоженам.

Защитники Украины на съемках шоу "МастерШеф". Фото: СТБ

По словам создателей, никогда еще не было такого волнения на кухне проекта, даже в дни суперфиналов. Но прежде, чем перешли к голосованию, почтили минутой молчания всех украинских героев, которые пожертвовали собственной жизнью ради Украины.

Относительно меню застолья, молодоженам и их гостям понравились и подача, и вкусовые свойства разнообразных блюд.

Напомним, ранее мы писали, что звезды шоу "МастерШеф" стали ведущими нового документального проекта о тесте. Также мы рассказывали, что защитница Украины Евгения Эмеральд пришла к Суханову и прошла тест на детекторе лжи.