Захисники Азовсталі відіграли весілля на популярному телешоу

Захисники України на зйомках шоу "МастерШеф". Фото: СТБ

В новому випуску дванадцятого сезону популярного телешоу "МастерШеф" учасники готували для військовослужбовців бригади "Азов", старшого солдата Іллі та головного сержанта Катерини. Історія їхнього кохання — одночасно драматична та прекрасна, наголошують творці шоу.

Про це повідомляє телеканал "СТБ", на якому йде трансляція шоу.

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Катерина та Ілля були взяті в полон та рік перебували за ґратами. Після звільнення молодята, які одружились в дні пекельних боїв, отримали змогу нарешті відсвяткувати своє весілля. А проєкту "МастерШеф" випала честь організувати застілля.

"Ще жодного разу у нас на кухні не було настільки важливих гостей. Ми годували іноземні посольства, зірок шоу-бізнесу та інших VIP-персон. Та ми ніколи не годували героїв, які ризикували життям заради України, а значить заради кожного з нас. Низький Вам уклін", — звернулися судді до молодят.

Захисники України на зйомках шоу "МастерШеф". Фото: СТБ

За словами творців, ще ніколи не було таких хвилювань на кухні проєкту, навіть у дні суперфіналів. Та перш ніж перейшли до голосування, вшанували хвилиною мовчання всіх українських героїв, які пожертвували власним життям заради України.

Щодо меню застілля, молодятам та їхнім гостям сподобалися і подача, і смакові властивості різноманітних страв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірки шоу "МастерШеф" стали ведучими нового документального проєкту про тісто. Також ми розповідали, захисниця України Євгенія Емеральд прийшла до Суханова та пройшла тест на детекторі брехні.