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Защитники Украины снялись в чувственном клипе Оли Поляковой на песню "Дякую"

11 августа 2023 11:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Защитники Украины снялись в чувственном клипе Оли Поляковой на песню "Спасибо"
Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В канун Дня Независимости певица Оля Полякова представила новую видеоработу. Видео является символом благодарности всем, кто в течение длительной войны каждый день своим трудом и мужеством приближает победу Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Вдохновляющие простые люди

Клип на песню "Дякую" объединил большое количество защитников, с которыми лично знакома певица. Медики, военные, волонтеры, спасатели. Лица некоторых героев зрителю знакомы, кого-то он увидит впервые, и сможет тоже выразить свои искренние слова благодарности.

Видеоработу для Оли Поляковой сняла известная украинская режиссер-постановщик Катя Царик. Певица предложила песню, которая по словам клипмейкера, не оставила ее равнодушной.

 

"Больше всего мне понравилось то, что в этой песне звучит слово "Дякую". Это то, о чем я все время думаю. В этот ужасный для всех нас период жизни, нам всегда нужно находить то, за что и кого поблагодарить. Я очень болею за этот клип и я рада, что Оля пригласила меня для такой откровенной и киношной работы. Для меня это классный опыт и как раз, наверное, это единственная тема и единственная стилистика, в которой сейчас я готова работать", — комментирует видеоработу режиссер Катя Царик.

Идея для клипа родилась мгновенно. В кадре показаны лица вдохновляющих простых людей. Каждая морщина и едва заметная человеческая эмоция раскрывает историю борьбы. Видеоработа выполнена в стилистике черно-белых фотографий и удерживает внимание до последнего кадра своей визуальной лаконичностью.

В свою очередь Оля Полякова удивляет зрителя необычным и кардинально отличным от сценического образа: она становится эмоционально откровенной, уязвимой и нежной — образ получился гармоничным и цельным.

Сама Полякова признается, что в видеоработе на песню "Дякую" первое место отвела именно защитникам Украины. Так, в новом клипе артистки зритель встретится с волонтером, которая помогает с эвакуацией из зоны боевых действий Ольгой Зайцевой, врачом-гинекологом, медицинским волонтером Наталией Лелюх, военным снайпером "Жанной д'Арк" Евгенией Эмеральд, которая снялась с дочерью Афиной, зооволонтером Анастасией Тихой, спецназовцем ВСУ Валентином Науменко с позывным "Наум", который до войны работал в команде Оли, актрисой и волонтером Яриной Гордиенко, актером, зоозащитником "Бородатая котомамуля" Алексеем Суровцевым, украинским военнослужащим, защитником Мариуполя Михаилом Диановым, с которым Олю связывает дружба и проект "Незламні", военным волонтером Светланой Легкой, энергетиком ДТЭК Александром Пироговым, реабилитологом детской больницы "Охматдет" Назаром Борознюком и волонтером, дочерью погибшего Героя Украины Дмитрия Ковереги, Екатериной Коверегой с позывным"Ангел".

Полякова убеждена, что каждая работа, выпущенная во время войны, бесценна, ведь она имеет фундаментальные смыслы и переосмысления.

Напомним, старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария активно ведет свою страницу в социальной сети. В этот раз девушка порадовала фолловеров редким фото с младшей сестрой Алисой.

Ранее Оля Полякова рассказала, что планирует судиться с украинским СМИ за обидную новость о ее старшей дочери.

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