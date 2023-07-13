Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Закольцевала, ведьма": первая реакция звезд на свадьбу Дорофеевой и Кацурина arrow

"Закольцевала, ведьма": первая реакция звезд на свадьбу Дорофеевой и Кацурина

13 июля 2023 16:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Закольцевала, ведьма": первая реакция звезд на свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Не прошло и нескольких часов с момента, как певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и блогер, ресторатор Миша Кацурина подтвердили, что они сыграли свадьбу, как их публикация набрала более 170 тысяч лайков (на момент написания материала). Это рекорд в украинском шоу-бизнесе за такой промежуток времени. Для многих коллег Дорофеевой и Кацурина эта новость стала неожиданностью.

Новини.LIVE расскажет первую реакцию звезд на свадьбу Наде и Мише.

Читайте также:

Первые реакции на звездную свадьбу

Одной из первых на торжественную церемонию отреагировала бывшая травести-дива, а сейчас блогерша Монро. В своем сообщении она в шутку назвала Дорофееву ведьмой, и отметила, что певица все-таки закольцевала ресторатора. Так Монро намекнула на непростую историю отношений звездной пары. В прошлом году они одновременно развелись со своими любимыми: Надя с шоуменом Владимиром Дантесом, Миша с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Пикантности этой истории добавлял тот факт, что раньше они дружили парами, а теперь Дантес строит отношения с Кацуриной, у которой двое детей от новоиспеченного мужа Дорофеевой. Фактически знаменитости обменялись партнерами.

Скриншот: Telegram/MatYeYo

Под свадебной публикацией Нади и Миши свои комментарии оставили десятки знаменитостей. Лаконические поздравления или смайлики с сердечками поставили рэпер Потап, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущий Юрий Горбунов, актриса Ксения Мишина, продюсер Ирина Горова, дизайнер Валерия Гузема, дизайнер Андре Тан и другие.

  • Поздравляю, даже не слышала, — певица Вера Брежнева
  • Дай Бог счастья, — шоувумен Леся Никитюк
  • Счастья здоровья!!! Детишек, как на небе звездочек, — рэперша alyona alyona.

Дантес и Кацурин пока никак не отреагировали на свадьбу своих бывших и не поставили свои лайки под публикацией.

Напомним, ранее мы писали, что DOROFEEVA представила клип на песню, которую написала с бойфрендом Кацуриным. Также мы рассказывали, что Владимир Дантес откровенно высказался о тогда еще вероятной свадьбе бывшей жены Наде Дорофеевой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз