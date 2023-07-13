"Закольцевала, ведьма": первая реакция звезд на свадьбу Дорофеевой и Кацурина

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Не прошло и нескольких часов с момента, как певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и блогер, ресторатор Миша Кацурина подтвердили, что они сыграли свадьбу, как их публикация набрала более 170 тысяч лайков (на момент написания материала). Это рекорд в украинском шоу-бизнесе за такой промежуток времени. Для многих коллег Дорофеевой и Кацурина эта новость стала неожиданностью.

Новини.LIVE расскажет первую реакцию звезд на свадьбу Наде и Мише.

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Первые реакции на звездную свадьбу

Одной из первых на торжественную церемонию отреагировала бывшая травести-дива, а сейчас блогерша Монро. В своем сообщении она в шутку назвала Дорофееву ведьмой, и отметила, что певица все-таки закольцевала ресторатора. Так Монро намекнула на непростую историю отношений звездной пары. В прошлом году они одновременно развелись со своими любимыми: Надя с шоуменом Владимиром Дантесом, Миша с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Пикантности этой истории добавлял тот факт, что раньше они дружили парами, а теперь Дантес строит отношения с Кацуриной, у которой двое детей от новоиспеченного мужа Дорофеевой. Фактически знаменитости обменялись партнерами.

Скриншот: Telegram/MatYeYo

Под свадебной публикацией Нади и Миши свои комментарии оставили десятки знаменитостей. Лаконические поздравления или смайлики с сердечками поставили рэпер Потап, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущий Юрий Горбунов, актриса Ксения Мишина, продюсер Ирина Горова, дизайнер Валерия Гузема, дизайнер Андре Тан и другие.

Поздравляю, даже не слышала, — певица Вера Брежнева

Дай Бог счастья, — шоувумен Леся Никитюк

Счастья здоровья!!! Детишек, как на небе звездочек, — рэперша alyona alyona.

Дантес и Кацурин пока никак не отреагировали на свадьбу своих бывших и не поставили свои лайки под публикацией.

Напомним, ранее мы писали, что DOROFEEVA представила клип на песню, которую написала с бойфрендом Кацуриным. Также мы рассказывали, что Владимир Дантес откровенно высказался о тогда еще вероятной свадьбе бывшей жены Наде Дорофеевой.