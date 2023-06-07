Закончилась мера пресечения Остапа Ступки из-за "пьяного" ДТП: что ждет актера

Актер Остап Ступка. Фото: Google

В начале апреля, в Шевченковском суде (город Киев) избрали меру пресечения по причастности актера Остапа Ступки в ДТП, которое тот устроил в состоянии алкогольного опьянения. Звезда кинематографа находился два месяца под ночным домашним арестом. Однако, мера пресечения закончилась, и стало известно, что ожидает актера в ближайшее время.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Obozrevatel.

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Подробности

Меру пресечения 55-летнему Ступке продлили до трех месяцев, до 5 июля. Актер должен прибывать к следователю или в суд сразу же по первому вызову и сообщать об изменении места жительства.

Остап Ступка еще месяц не имеет права покидать свой дом с 22:00 до 06:00. Отметим, что комендантский час в столице длится с 00:00 до 05:00. Актер признал свою вину и пообещал помочь потерпевшему.

Подробности ДТП

Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover белого цвета влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi. Авария произошла во вторник, 4 апреля, около 23:15 в Голосеевском районе Киева.

38-летний мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Тем временем Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить его наличие алкоголя в крови. Алкотестер показал уровень 1,62 промилле при норме 0,3.

Фото с места ДТП с участием Остапа Ступки. Фото: Telegraf

Напомним, ранее мы писали, как менеджмент певца Антона Вельбоя прокомментировал его выступление, несмотря на скандал с продюсерами. Также мы рассказывали, уволили ли Остапа Ступку из театра после "пьяного" ДТП в столице.