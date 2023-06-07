Закончилась мера пресечения Остапа Ступки из-за "пьяного" ДТП: что ждет актера
В начале апреля, в Шевченковском суде (город Киев) избрали меру пресечения по причастности актера Остапа Ступки в ДТП, которое тот устроил в состоянии алкогольного опьянения. Звезда кинематографа находился два месяца под ночным домашним арестом. Однако, мера пресечения закончилась, и стало известно, что ожидает актера в ближайшее время.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Obozrevatel.
Подробности
Меру пресечения 55-летнему Ступке продлили до трех месяцев, до 5 июля. Актер должен прибывать к следователю или в суд сразу же по первому вызову и сообщать об изменении места жительства.
Остап Ступка еще месяц не имеет права покидать свой дом с 22:00 до 06:00. Отметим, что комендантский час в столице длится с 00:00 до 05:00. Актер признал свою вину и пообещал помочь потерпевшему.
Подробности ДТП
Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover белого цвета влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi. Авария произошла во вторник, 4 апреля, около 23:15 в Голосеевском районе Киева.
38-летний мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Тем временем Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить его наличие алкоголя в крови. Алкотестер показал уровень 1,62 промилле при норме 0,3.
Напомним, ранее мы писали, как менеджмент певца Антона Вельбоя прокомментировал его выступление, несмотря на скандал с продюсерами. Также мы рассказывали, уволили ли Остапа Ступку из театра после "пьяного" ДТП в столице.