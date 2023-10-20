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Влюбленные Моника Белуччи и Тим Бертон впервые вместе прошлись по красной дорожке

20 октября 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Влюбленные Моника Белуччи и Тим Бертон впервые вместе прошлись по красной дорожке
Актриса Моника Белуччи. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Моника Беллуччи и американский режиссер Тим Бертон впервые вышли в люди вместе. Пара прошлась по красной дорожке на премьере.

Об этом пишет Daily Mail.

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Официальный выход звездной пары

Недавно Белуччи и Бертон как пара посетили премьеру фильма Diabolik Chi Sei в рамках 18-го Римского кинофестиваля. Это первый выход звезд в качестве официальной пары.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ScreenWeek™ (@screenweek)

Белуччи призналась в любви избраннику во время фотосессии для издания Elle France.

"Что я могу сказать...я рада, что встретила мужчину, во-первых. Это одна из тех встреч, которые изредка бывают в жизни...я знаю мужчин, я люблю его, и теперь еще познакомлюсь с ним как с режиссером, новое приключение начинается. Я люблю Тима, очень его уважаю. Обожаю тот мир вымышленных монстров, который он создал. Идея, что мы можем даже темные аспекты превратить в нечто светлое. Фильмы Бертона об этом", — сказала Белуччи, которая будет работать со своим возлюбленным над продолжением легендарного фильма "Битлджус".

Моника Белуччи была замужем за актером Венсаном Касселем, но развелась в 2013 году. Моника и Венсан являются родителями дочери Девы и сына Леони.

Режиссер Тим Бертон ранее был в отношениях с актрисой Хеленой Бонэм Картер. Пара разбежалась в 2014 году. Они воспитывают двоих детей.

Ранее дочь Белуччи ошеломила соблазнительной фотосессией.

Напомним, бывшая жена Венсана Касселя поразила идеальной фигурой в рекламе купальников.

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