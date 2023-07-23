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Железная женщина: королевский эксперт рассказал, какой действительно характер у Кейт Миддлтон

23 июля 2023 09:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Железная женщина: королевский эксперт рассказал, какой действительно характер у Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльская гораздо жестче, чем выглядит. Об этом рассказал королевский эксперт, долго наблюдавший за женой принца Уильяма.

Об этом Валентин Лоу эксклюзивно поведал Page Six в недавнем интервью.

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Видит длинную игру

По мнению эксперта, у принцессы Уэльской не такой "сладкий" характер, который ей привыкли приписывать. А все из-за ответственности перед монархией.

"Интересно, что за кулисами она железная, намного выносливее, чем мы считаем. Она приятная женщина, красиво одевается, хорошо улыбается, занимается благотворительностью, которая не вызывает сомнений", — пояснил автор.

 

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Лоу сказал, что один из примеров стойкости принцессы Уэльской очивиден после громкого интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрою Уинфри, которое вышло в эфир в марте 2021 года.

Во время откровенной беседы 41-летняя звезда сериала "Форс-мажоры" поделилась, что у нее были суицидальные мысли во время ее короткого пребывания в роли члена королевской семьи. 38-летний герцог Сассекский также намекнул, что монархия завидовала Маркл после того, как увидела, насколько она популярна во время первого тура пары в Австралию.

Герцогиня Сассекская также утверждала, что именно Миддлтон заставила ее плакать из-за платьев для девочек на свадьбе с Гарри в 2018 году, а не наоборот, как сообщалось ранее.

Лоу сказал, что Миддлтон четко осознает, что "однажды она станет королевой", и "очень тщательно думает о долгосрочной безопасности, крепости и стабильности королевской семьи как института".

"Она хорошая. У нее хороший взгляд на общую картину, длинную игру", — говорит эксперт.

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.

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