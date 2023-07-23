Залізна жінка: королівський експерт розповів, який насправді характер у Кейт Міддлтон

Принцеса Уельска Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська набагато жорсткіша, ніж виглядає. Про це розповів королівський експерт, який тривалий час спостерігав за дружиною принца Вільяма.

Валентин Лоу ексклюзивно розповів Page Six в недавньому інтерв’ю.

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На думку експерта, принцеса Уельська має не такий "солодкий" характер, який їй звикли приписувати. А все через відповідальність перед монархією.

"Цікаво, що за лаштунками вона набагато стійкіша, набагато витриваліша, ніж ми вважаємо. Вона приємна жінка, гарно одягається, гарно посміхається, займається благодійністю, яка не викликає сумнівів", — пояснив автор.

Принцеса Уельска Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Лоу сказав, що один із прикладів стійкості принцеси Уельської стався після гучного інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл з Опрою Вінфрі, яке вийшло в ефір у березні 2021 року.

Під час відвертої бесіди 41-річна зірка серіалу "Форс-мажори" поділилася, що у неї були суїцидальні думки під час її короткого перебування в ролі члена королівської сім’ї. 38-річний герцог Сассекський також натякнув, що монархія заздрила Маркл після того, як побачила, наскільки вона популярна під час першого туру пари до Австралії.

Герцогиня Сассекська також стверджувала, що саме Міддлтон змусила її плакати через сукні для дівчаток-квіткарок на весіллі з Гаррі в 2018 році, а не навпаки, як повідомлялося раніше.

Лоу сказав нам, що Міддлтон чітко усвідомлює, що "одного дня вона стане королевою", і "дуже ретельно думає про довгострокову безпеку, міцність і стабільність королівської сім’ї як інституту".

"Вона хороша. У неї хороший погляд на загальну картину, довгу гру", — говорить експерт.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.