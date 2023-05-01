Зажигательные танцы почетного консула Великобритании в Южной Австралии поразили Риту Ору

Британская певица Рита Ора. Фото: Instagram/ritaora

На днях одна из самых известных певиц Великобритании Рита Ора выступила на светском мероприятии Prince's Trust Global Gala в Нью-Йорке (США). Во время ее перформанса один из уважаемых гостей вечеринки устроил зажигательные танцы прямо под сценой, чем удивил не только артистку, но и известных политиков.

В своем TikTok Рита Ора показала видео, на котором мужчина показал мастер-класс по танцам.

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Кто удивил Риту Ору

Ян Смит является лоббистом, почетным консулом Великобритании в Южной Австралии, мужем бывшего сенатора и лидера австралийских демократов Наташи Стотт Деспой. На видео, которое стало вирусным в соцсети, 57-летний мужчина, одетый в смокинг, падает головой вниз в пол, а затем умело поднимается на ноги во время выступления Риты Оры.

Так мужчина показал, что может выполнить танцевальный элемент "червь". На Смита несколько удивленно смотрела бывший министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Рита Ора показала видео своим 2.5 млн подписчикам в TikTok, чтобы выследить Смита.

"Найдите этого мужчину. Он мне нужен на каждом шоу. Я нуждаюсь в тебе в моей жизни", — отметила Рита Ора.

Напомним, ранее мы писали, что Рита Ора выступит в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что британка Мэри Остин, одна из самых близких друзей умершего 22 года назад музыканта Фредди Меркьюри, выставила на аукцион коллекцию из 1500 личных вещей и предметов искусства, принадлежавших легендарному лидеру группы Queen.