Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Зажигательные танцы почетного консула Великобритании в Южной Австралии поразили Риту Ору arrow

Зажигательные танцы почетного консула Великобритании в Южной Австралии поразили Риту Ору

1 мая 2023 08:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Зажигательные танцы почетного консула Великобритании в Южной Австралии поразили Риту Ору
Британская певица Рита Ора. Фото: Instagram/ritaora
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На днях одна из самых известных певиц Великобритании Рита Ора выступила на светском мероприятии Prince's Trust Global Gala в Нью-Йорке (США). Во время ее перформанса один из уважаемых гостей вечеринки устроил зажигательные танцы прямо под сценой, чем удивил не только артистку, но и известных политиков.

В своем TikTok Рита Ора показала видео, на котором мужчина показал мастер-класс по танцам.

Читайте также:

Кто удивил Риту Ору

Ян Смит является лоббистом, почетным консулом Великобритании в Южной Австралии, мужем бывшего сенатора и лидера австралийских демократов Наташи Стотт Деспой. На видео, которое стало вирусным в соцсети, 57-летний мужчина, одетый в смокинг, падает головой вниз в пол, а затем умело поднимается на ноги во время выступления Риты Оры.

@ritaora

My first time ever performing Praising You and this man made my night!! I need him at every show ❤️‍🔥 #praisingyou

♬ Praising You (feat. Fatboy Slim) - Rita Ora

Так мужчина показал, что может выполнить танцевальный элемент "червь". На Смита несколько удивленно смотрела бывший министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Рита Ора показала видео своим 2.5 млн подписчикам в TikTok, чтобы выследить Смита.

"Найдите этого мужчину. Он мне нужен на каждом шоу. Я нуждаюсь в тебе в моей жизни", — отметила Рита Ора.

Напомним, ранее мы писали, что Рита Ора выступит в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что британка Мэри Остин, одна из самых близких друзей умершего 22 года назад музыканта Фредди Меркьюри, выставила на аукцион коллекцию из 1500 личных вещей и предметов искусства, принадлежавших легендарному лидеру группы Queen.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас