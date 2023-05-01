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Запальні танці почесного консула Великої Британії в Південній Австралії вразили Ріту Ору

1 травня 2023 08:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Запальні танці почесного консула Великої Британії в Південній Австралії вразили Ріту Ору
Британська співачка Ріта Ора. Фото: Instagram/ritaora
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Днями одна з найвідоміших співачок Великої Британії Ріта Ора виступила на світському заході Prince’s Trust Global Gala в Нью-Йорку (США). Під час її перформансу один з поважних гостей вечірки влаштував запальні танці прямо під сценою, чим здивував не тільки артистку, але й відомих політиків.   

У своєму TikTok Ріта Ора показала відео, на якому чоловік показав майстер-клас з танців. 

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Ян Сміт є лобістом, почесним консулом Великої Британії в Південній Австралії, чоловіком колишньої сенаторки та лідерки австралійських демократів Наташі Стотт Деспой. На відео, яке стало вірусним у соцмережі, 57-річний чоловік, одягнений у смокінгу, падає головою вниз у підлогу, а потім вправно підіймається на ноги під час виступу Ріти Ори. 

@ritaora

My first time ever performing Praising You and this man made my night!! I need him at every show ❤️‍🔥 #praisingyou

♬ Praising You (feat. Fatboy Slim) - Rita Ora

Так чоловік показав, що може виконати танцювальний елемент "хробак". На Сміта дещо здивовано дивилась колишня міністерка закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. 

Ріта Ора показала відео своїм 2.5 млн підписникам у TikTok, щоб вистежити Сміта. 

"Знайдіть цього чоловіка. Він мені потрібен на кожному шоу. Я потребую тебе в моєму житті", — зауважила Ріта Ора. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ріта Ора виступить в першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що британка Мері Остін, одна з найближчих друзів померлого 22 роки тому музиканта Фредді Мерк'юрі, виставила на аукціон колекцію з 1500 особистих речей та предметів мистецтва, що належали легендарному лідеру групи Queen.

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