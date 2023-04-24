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Запасной: на коронации Чарльза ІІІ принц Гарри будет сидеть в 10 рядах от семьи

24 апреля 2023 17:30
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Запасной: на коронации Чарльза ІІІ принц Гарри будет сидеть в 10 рядах от семьи
Принц Гарри. Фото: REUTERS/Toby Melville
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Недавно стало известно, что принц Гарри посетит коронацию отца, Чарльза III. Эксперты уже предполагают, что для принца эта поездка может стать настоящим кошмаром.

Газета New York Post сообщает, что во время визита Гарри будут держать на максимальном расстоянии от королевской семьи, а на самой коронации он будет сидеть в 10 рядах от родственников.

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Наказание или обида

Бывший помощник королевской семьи Пол Баррелл, в свое время помогавший принцессе Диане, сообщил, что на этот раз Гарри точно не следует ожидать теплого приема. Король Чарзьз III и принц Уильям все еще обижены на Гарри и намерены избегать общения с ним даже во время коронации.

"Боюсь, что в ближайшее время у него нет шансов на примирение. Я думаю, что Виндзоры примут его очень холодно" , — уверяет Баррелл.

Очевидно, что после всех скандалов, связанных с Гарри и Меган Маркл, Чарльз ІІІ решил проучить блудного сына. Но эксперты уверены, что такое поведение со стороны семьи, к сожалению, дает только новый повод для очередного скандала.

Напомним, что коронация Чарльза ІІІ состоится 6 мая. Уже известно, кто из мировых звезд примет участие в мероприятии.

Ранее мы также писали о том, почему Меган Маркл не посетит коронацию вместе с принцем Гарри.

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