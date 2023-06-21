Война в Украине: Анджелина Джоли показала эвакуацию украинских беженцев

Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelinajolie.offlcial/

Актриса Анджелина Джоли с начала полномасштабного вторжения России в Украину не остается в стороне от нашей трагедии. Так, звезда еще раз напомнила миру о беженцах из Украины.

Фото с кадрами эвакуации Джоли опубликовала своему Instagram.

Читайте также:

Пережили самые тяжелые ситуации

На фото, которыми поделилась актриса, изображена девочка из Бучи, а так же беженцы из населенных пунктов Николаевщины, которые затопили после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Анджелина Джоли загадала о беженцах Украины. Фото: instagram.com/angelinajolie.offlcial/

Анджелина Джоли загадала о беженцах Украины. Фото: instagram.com/angelinajolie.offlcial/

"Беженцы — это люди, которые сбежали от войны, насилия, конфликта или преследований и пересекли международную границу, чтобы найти безопасность в другой стране. Прежде всего, они пережили самые тяжелые и экстремальные ситуации на земле. Они заслуживают нашего уважения. В этот день, пожалуйста, найдите минутку, чтобы подумать о более чем 100 миллионах людей, живущих перемещенными лицами. Десятки миллионов детей. Обращаюсь ко всем моим друзьям, являющимся беженцами. Я имею честь знать вас и чту вас сегодня и каждый день", — написала Джоли.

Джоли активно призвала общество помочь остановить войну, в которой страдают и дети. В апреле 2022 года она приехала в Украину, где увиделась с переселенцами на вокзале во Львове, а затем посетила волонтеров и больницы.

Ранее американский актер Миша Коллинз, известный ролью Ангела Кастиила в сериале "Сверхъестественное", приехал на территорию Черниговской области.

Напомним, лидер легендарной американской металл-группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в США раненых украинских защитников, которые сейчас проходят там лечение и реабилитацию.