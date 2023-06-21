Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Заслуживают уважения": Анджелина Джоли показала эвакуацию украинских беженцев arrow

"Заслуживают уважения": Анджелина Джоли показала эвакуацию украинских беженцев

21 июня 2023 14:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Война в Украине: Анджелина Джоли показала эвакуацию украинских беженцев
Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelinajolie.offlcial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Анджелина Джоли с начала полномасштабного вторжения России в Украину не остается в стороне от нашей трагедии. Так, звезда еще раз напомнила миру о беженцах из Украины.

Фото с кадрами эвакуации Джоли опубликовала своему Instagram.

Читайте также:

Пережили самые тяжелые ситуации

На фото, которыми поделилась актриса, изображена девочка из Бучи, а так же беженцы из населенных пунктов Николаевщины, которые затопили после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

 

Анджелина Джоли загадала о беженцах Украины. Фото: instagram.com/angelinajolie.offlcial/

 

Анджелина Джоли показала кадры войны в Украине
Анджелина Джоли загадала о беженцах Украины. Фото: instagram.com/angelinajolie.offlcial/

"Беженцы — это люди, которые сбежали от войны, насилия, конфликта или преследований и пересекли международную границу, чтобы найти безопасность в другой стране. Прежде всего, они пережили самые тяжелые и экстремальные ситуации на земле. Они заслуживают нашего уважения. В этот день, пожалуйста, найдите минутку, чтобы подумать о более чем 100 миллионах людей, живущих перемещенными лицами. Десятки миллионов детей. Обращаюсь ко всем моим друзьям, являющимся беженцами. Я имею честь знать вас и чту вас сегодня и каждый день", — написала Джоли.

Джоли активно призвала общество помочь остановить войну, в которой страдают и дети. В апреле 2022 года она приехала в Украину, где увиделась с переселенцами на вокзале во Львове, а затем посетила волонтеров и больницы.

Ранее американский актер Миша Коллинз, известный ролью Ангела Кастиила в сериале "Сверхъестественное", приехал на территорию Черниговской области.

Напомним, лидер легендарной американской металл-группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в США раненых украинских защитников, которые сейчас проходят там лечение и реабилитацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас