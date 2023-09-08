Ольга Фреймут рассказала, как материться по этикету

Телеведущая Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

Телеведущая Ольга Фреймут часто дает советы фанатам по этикету. На этот раз звезда поделилась мнением о нецензурном языке.

Об этом Ольга Фреймут написала в своем Instagram.

Читайте также:

Холодная ярость — альтернатива матам

По словам ведущей, она этикет изучала профессионально. Теперь Фреймут хочет поделиться знаниями:

"Политики, медийные персоны, дипломаты, блогеры — от них ожидают высших стандартов и взвешенности. Публичные люди, когда прибегают к бранной лексике, вызывают недоверие и выглядят неконтролируемо. Во время войны хочется полагаться на сильных личностей, которые держат ситуацию под контролем. Холодная ярость в глазах, по-моему — идеальная альтернатива матам", — рассказала ведущая.

Телеведущая Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

Фреймут убеждает, чем чем выше должности человек достигает, тем опаснее при нем демонстрировать мат.

"Такие люди преимущественно долго шли наверх, поэтому рассчитывают на должное уважение. Держите субординацию, если очень хочется поматериться, найдите благодарного слушателя в курилке", — поделилась звезда.

Если дети "подхватили" мат

Если родители и заметили, что дети подхватили плохой язык, пора реагировать.

"Да, дети могут пользоваться ругательным словечком среди сверстников, чтобы быть "своими", но в моем присутствии это останавливаю. Без драмы, впрочем, строго даю знать, что мне такой разговор не нравится. Дети — как собачки — они чувствуют, блефует лт хозяин, действительно ли гневается. В нашей семье срабатывают долгие беседы о том, что мат применяется неблагополучными слоями общества, например, зеками и пьяницами", — сказала Фреймут.

А еще Ольга поделилась своим опытом:

"Вчера я гуляла с подругой, очень правильная женщина, дети ее читают с трех лет и посещают все кружки города. Словом, Дара, название ее так (она позволила рассказать эту историю), — шла себе шла, пока ее восьмилетняя дочь нечаянно толкнула ее палкой чуть ли не в глаза. Твою ма..!!!" — вскричала Дара. Ей стало неловко: "Прости, не удержалась," — извинилась быстренько. И мы пошли себе дальше, словно ничего не случилось", — вспомнила звезда.

Ранее Оля Фреймут показала мужа, с которым обнималась в отеле на камеру.

Напомним, дочь Фреймут вернулась из США и ошеломила зажигательными танцами на каблуках.