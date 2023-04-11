Осудил войну — получил проверку от прокуратуры: в рф взялись за звезду роскино Козловского

Российский актер Даниил Козловский, которого осудили за антивоенную позицию. Фото: google.com

В последнее время на многих российских звездах пишут доносы, что норма для страны-агрессора. Так, например, под следствием прокуратуры оказался один из известнейших местных актеров Даниил Козловский.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Обращение, читай донос, на имя главы российской прокуратуры написал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что 37-летний Козловский публично осуждал проведение так называемой "спецоперации" (так в стране-террористе до сих пор называют кровавую войну в Украине, которую развязала рф).

Даниил назвал происходящее "катастрофой" и "точкой невозвращения", заявил о стыде и обратился к руководству россии. Вскоре после 24 февраля 2022 года актер уехал в США.

Также некоторые депутаты Госдумы обратились в местный минкульт с просьбой содействовать отмене представлений с участием актера Даниила Козловского. У недавно вернувшегося из США актера в мае запланировано пять спектаклей в Москве и Санкт-Петербург. Но парламентарии против, чтобы Козловский, осудивший войну, выходил на сцену.

"Уверен, скоро в россии будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации. Козловский получит у них главные роли? А что потом? На звездные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается", — прокомментировал депутат оккупантов Дмитрий Гусев.

Официальный представитель Козловского заявляет, что актер не покидал страну. Активисты говорят, что добьются того, чтобы в минкульте отменили все его выступления.

Напомним, ранее мы писали, что жители россии призывают власти запретить концерты рэпера Баста. Также мы рассказывали, что оккупанты планируют конфисковать недвижимость Софии Ротару в Крыму и Москве.