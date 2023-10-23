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Завершен прием заявок на Нацотбор на "Евровидение-2024"

23 октября 2023 14:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Завершен прием заявок на Нацотбор на "Евровидение-2024"
Прошлогодние победители группа TVORCHI. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вчера официально завершился прием заявок на Нацотбор конкурса "Евровидение-2024". По результатам сформируют лонглист участников, которые продолжат участвовать в национальном отборе. Этот список будет содержать до 20 исполнителей. Его обнародуют на платформах "Суспільного" до середины ноября.

Об этом пишет "Суспільне".

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Финал Нацотбора состоится в феврале 2024 года

По правилам все отобранные участники должны пройти прослушивание, по результатам которого выберут до 10 финалистов. Однако возможность попасть в финал будет: по результатам онлайн-голосования еще один участник попадет в список.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2024 года в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя или победительницу нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.

68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальме. Гранд-финал "Евровидения-2024" проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. В свою очередь полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

 

67-й конкурс "Евровидение" состоялся в британском Ливерпуле от имени Украины и при участии Суспільного. Группа TVORCHI представила Украину с песней Heart of Steel и заняла шестое место в финале.

Напомним, стало известно, кто станет музыкальным продюсером Нацотбора.

Ранее MamaRika рассказала, почему больше не будет участвовать в отборе на "Евровидение".

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