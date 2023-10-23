Завершено прийом заявок на Нацвідбір на "Євробачення-2024"

Минулорічні переможці гурт TVORCHI. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Вчора офіційно завершилося приймання заявок на Нацвідбір конкурсу "Євробачення-2024". За результатами сформують лонгліст учасників, які продовжать брати участь у національному відборі. Цей список міститиме до 20 виконавців. Його оприлюднять на платформах "Суспільного" до середини листопада.

Про це пише "Суспільне".

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Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року

За правилами, усі відібрані учасники мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Однак можливість потрапити до фіналу лишатиметься: за результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до списку.

Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця або переможицю нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

68-й Пісенний конкурс "Євробачення" в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Своєю чергою півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

67-й конкурс "Євробачення" відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.

Нагадаємо, стало відомо, хто стане музичним продюсером Нацвідбору.

Раніше MamaRika розповіла, чому більше не братиме участь у відборі на "Євробачення".