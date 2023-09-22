Завершились съемки драмы "БУЧА", основанной на реальных событиях

Съемки картины "Буча". Фото: менеджмент проекта

На днях завершились съемки картины "БУЧА". Фильм основан на реальных событиях, произошедших в городах Буча, Ворзель и Гостомель во время российской оккупации в феврале-марте 2022 года.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Главный герой картины иностранец, решивший бороться со злом в стране, которая стала для него домом. Съемки фильма проходили в Киевской области в марте и апреле 2023 года и заняли 28 съемочных дня, а последние кадры были сняты в августе этого года на горе Говерла.

Польский актер театра и кино Цезарий Лукашевич. Фото: менеджмент проекта

Главные роли в фильме "БУЧА" сыграли известный польский актер театра и кино Цезарий Лукашевич и звезда украинского кино Вячеслав Довженко.

В съемках команде помогали Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ, ГУР МО Украины, Государственная пограничная служба Украины, Национальная полиция Украины, Киевский городской совет, Киевская областная военная администрация и украинская киностудия Film.UA Group.

Съемки картины "Буча". Фото: менеджмент проекта

Над фильмом работала группа из 80 специалистов и снялось более 120 актеров, среди которых такие известные имена, как Никон Федотов, Александр Печерица, Сергей Стрельников, Анастасия Нестеренко, Артемий Егоров, Сергей Смеян и другие, а также 700 актеров массовых сцен.

"У нас есть две главные цели. Первая — это противостоять российской пропаганде во всем мире. Наша вторая цель — почтить память погибших. Во время работы над сценарием мы встречались со всеми героями или родственниками погибших. И первое, что мы спрашивали — согласны ли они рассказать свою историю для фильма и нужен ли такой фильм и все они отвечали: "Да, мы хотим, чтобы об этом узнали во всем мире", — рассказывает Александр Щур, автор сценария и продюсер фильма "БУЧА".

Фильм расскажет о спасении местных жителей Константином Гудаускасом — гражданином Казахстана, который получил убежище в Украине и проживал в Буче. С началом российского вторжения благодаря своему казахстанскому паспорту он имеет возможность проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить мирных жителей. Константин не только спасает людей, но и своими глазами видит весь ужас войны и оккупации.

Во время работы над сценарием команду фильма консультировал Алексей Кругляченко — врач-психиатр и клинический психолог с 20-летним клиническим опытом, который прошел стажировку в университете Мичигана по теме ПТСР.

Съемки картины "Буча". Фото: менеджмент проекта

Съемки картины "Буча". Фото: менеджмент проекта

"Воздушная тревога во время съемок в центре Киева, 4 часа града и молний на Говерле, 20 съемочных часов под дождем и многое другое, ни на секунду не пошатнули ни одного участника нашей команды. Все выложились на максимум и были заряжены на результат", — рассказывает режиссер ленты "БУЧА" Станислав Тиунов.

Параллельно со съемками в течение последнего года фильм был представлен на самых влиятельных мировых киноплощадках — на специальном ивенте, посвященном фильму European Film Market Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) в феврале этого года, а также в Нью-Йорке и Бостоне в рамках отдельных показов. В начале сентября рабочие материалы фильма были представлены на 80-м Юбилейном Международном Кинофестивале в Венеции La Biennale di Venezia и Toronto International Film Festival.

Съемки картины "Буча". Фото: менеджмент проекта

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