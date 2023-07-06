Обанкротившегося "актера-каннибала" Арми Хаммера обязали платить алименты

Американский актер Арми Хаммер. Фото: Google

Американский актер Арми Хаммер, которого обвиняли в изнасиловании и в целом ряде насильственных инцидентов с намеками на каннибализм, нашел компромиссы с бывшей женой Элизабет Чемберс по воспитанию детей. В то же время, суд определил размер алиментов, которую кинозвезда должна ежемесячно выплачивать семье.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Арми Хаммер будет платить бывшей жене всего 1500 долларов в месяц на содержание их двоих детей. В решении о разводе говорится, что актер согласился "раскошелиться" на небольшую сумму, потому что у него нет дохода, чтобы платить больше.

В судебных документах также отмечено, что 1500 долларов были компромиссом, достигнутым Хаммером и Чемберс. Однако каждые шесть месяцев каждый из них должен будет предоставлять текущую финансовую отчетность, которая может дать любой стороне право требовать пересмотра алиментов.

Бывшая звездная парочка достигла соглашения о совместно нажитом имуществе. 36-летний актер и 40-летняя Элизабет решили все спорные моменты, связанные с их детьми. Они не перестанут общаться и будут поддерживать друг друга, чтобы восьмилетняя дочь Харпер и шестилетний сын Форд не ощущали давления.

Арми Хаммер с бывшей супругой и детьми. Фото: Instagram/elizabethchambers

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандального развода жена голливудского актера Кевина Костнера сбежала с детьми из Калифорнии. Также мы рассказывали, что колумбийско-американская певица Камила Кабельо и канадский исполнитель Шон Мендес во второй раз разорвали отношения.