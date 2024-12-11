Сборы ОСМД и Месье Азнавур — громкие кинопремьеры недели

Блогер Михаил Лебига в фильме "Сборы ОСМД". Фото: Instagram/osbb.film

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят семь фильмов. Среди них, в частности, комедия об ОСМД и мультфильме, главного героя которого озвучил американский актер Джонни Депп.

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Сборы ОСМД (Украина)

В чатах многоквартирных домов о чем только не пишут. Но в разы более оживленная дискуссия идет, когда соседи собираются вместе. В этот раз на собрании ОСМД решили обсудить приобретение генератора. Кому важно, чтобы в квартире было светло, кому чтобы работал лифт — приоритеты у всех разные.

В главных ролях: Евгений Янович, Михаил Лебига, Антонина Хижняк, Ольга Сумская, Александр Рудинский, Нина Набока, Виктор Жданов.

Дом нечисти (США, Аргентина)

Триллер и ужасы снял режиссер Ариэль Луке по сценарию, который он сочинил совместно с Марианой Фриас. По сюжету, Эмма страдала от жестокости отчима долгие годы, и наконец смогла убежать от него. Переехав в большой город, она быстро нашла себе работу. Девушка устроилась сиделкой к пожилой женщине госпоже Беловой, которая живет в старинном заброшенном доме.

С каждым новым днем атмосфера в помещении становилась все более удручающей. Странные звуки, доносившиеся сквозь стены, сводили Эмму с ума. Девушка стала сомневаться в том, что она видит и слышит, когда наконец-то поняла, что спасать нужно не только свою психику, но и собственную жизнь.

В главных ролях: Клара Ковачич, Никола Кент, Лес Фернандес, Вирджиния Ломбардо, Жюстина Себальос, Виктория Аристеги.

Эра оборотней (США)

Ужасы и боевик снял режиссер Стивен С. Миллер ("План побега 2"), который тоже сам продюсировал ленту. По сюжету астрономическое явление Супермесяца обычно вызывает интерес у людей — ведь Луна чрезвычайно яркая и красивая. В прошлом году такое событие навсегда вселило ужас в воспоминания людей. Каждый человек, на которого попало лунное сияние, стал оборотнем.

Свет от Луны активировал скрытый ген, после чего и начались страшные изменения в телах многих людей. Тогда погибли около миллиарда человек. В главных ролях: Фрэнк Грилло, Катрин Ло, Ильфенеш Гадера.

Мать Христа (США, Великобритания)

Суперзвезды Энтони Хопкинс и Ноа Коэн снялись в истории невероятной жизни Девы Марии. Она после божественного знамения о рождении сына Божия была вынуждена убегать со своим мужем от преследования римских легионеров, которых наслал царь Ирод, озабоченный пророчеством о своем скором падении.

Ирод объявляет охоту на всех младенцев государства. Мария и Иосиф убегают в надежде спасти своего новорожденного сына Иисуса, которому суждено было изменить ход человеческой истории.

Месье Азнавур (Франция)

Биографический фильм сняли Мехди Идир и Гран Кор Маляд, которые совместно писали сценарий и занимались режиссурой. Выбор тех, кто будет работать над его жизнеописанием, Азнавур сделал сам, незадолго до своей смерти в 2018 году.

Помогали собирать информацию сыновья композитора. Избранный на главную роль Тагар Рахим провел сотни часов, прослушивая записи Шарля Азнавура и подражая его мимике и движениям. Отдельное внимание было уделено игре на фортепиано.

СуперПАПА (Бельгия, Франция)

Семейная комедия представляет собой дебютную работу комика Леа Ландо на большом экране. По сюжету в роли отца Том всегда был не очень убедительным и не часто проводил время со своим сыном Габи. Но жизнь бросает новые вызовы и недавно Том стал опекуном своего сына.

В главных ролях: Ахмед Силла, Измаэль Бангура, Забу Брайтман, Жюльен Пестель, Луиз Колдефи.

Джонни Пафф: Секретная миссия (Испания, Италия)

Семейный мультфильм снят режиссером и сценаристом Нестором Ф. Деннисом по мотивам мультсериала о Джонни Паффе, который включал 250 серий и начал выходить в 2020 году. События разворачиваются в заснеженном Тайгасвилле.

Среди бескрайних снегов развлекаются пятеро неразлучных друзей, птичек-ипаток. Самый ярый из них — смелый авантюрист Джонни Пафф. Вместе с четырьмя своими друзьями, такими же как он неугомонными ипатками, Джонни противостоит местному злодею Отто фон Моржу. Актеры дубляжа: Джонни Депп, Стефано Брюса.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве состоялась премьера комедии "Сборы ОСМД". Также мы рассказывали, что голливудским актерам Анджелине Джоли и Брэду Питту предлагают кругленькую сумму за общую роль в кино.