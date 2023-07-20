Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Достижения за годы сольной карьеры: Настя Каменских готовит большой концерт в столице arrow

Достижения за годы сольной карьеры: Настя Каменских готовит большой концерт в столице

20 июля 2023 15:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Достижения за годы сольной карьеры: Настя Каменских готовит большой концерт в столице
Певица Настя Каменских (NK). Фото: instagram.com/kamenskux/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Настя Каменских (NK) готовит грандиозное шоу. Режиссером-постановщиком стал креативный директор "Евровидения 2023" от Украины Герман Ненов.

Об этом Новинам.LIVE сообщил менеджмент певицы.

Читайте также:

6 лет сольной карьеры

Также осенью певица отправится во вторую часть тура "Я — Украина", даты которого скоро будут известны. На концертах первой части тура "Я — Украина" на военные нужды было собрано около 750 000 гривен. За эти средства команде артистки удалось приобрести три автомобиля, которые сейчас на передовой помогают нашим защитникам сражаться с врагом. Также вместе с ОО "Сенсорика" разослали около 2 тонн гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.

Сегодня певица анонсировала большое сольное шоу в столице, которое пройдет 30 сентября во дворце "Украина". Зрителей ожидает обновленная программа с новыми песнями и любимыми хитами, а также аукционы, благодаря которым можно будет задонатить на военные и гражданские нужды украинцев.

 

"Это будет невероятное шоу, которое объединит мои творческие достижения за почти 6 лет существования сольного проекта NK, — комментирует певица. — Это волнующий момент, которого я жду с нетерпением, ведь для артиста каждая встреча со зрителями — особенная! Радуюсь, что есть возможность не только подарить людям позитивное настроение и хорошо провести время вместе, но и быть полезными и помочь тем, кто в этом нуждается. насладиться новой концертной программой и присоединиться к помощи стране", — говорит артистка.

Для работы над этим шоу Настя пригласила креативного продюсера "Евровидения-2023" от Украины, режиссера-постановщика Германа Ненова, с которым певица сотрудничает уже много лет.

"Основной объединяющий элемент этого шоу — единство, — рассказывает Герман Ненов. — Единство украинцев в борьбе с врагом, единство нашего народа не только в горе, но и в радости. Уверен, мы сможем удивить зрителей яркими и глубокими перфомансами".

Ранее певица Настя Каменских прокомментировала слухи о разводе с Потапом.

Напомним, Алексей Потапенко (Потап) много лет продюсировал рэпера Позитива (Алексей Завгородний), еще задолго до создания группы "Время и Стекло". Впрочем, отношения между ними изменились за последнее время.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз