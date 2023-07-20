Достижения за годы сольной карьеры: Настя Каменских готовит большой концерт в столице

Певица Настя Каменских (NK). Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских (NK) готовит грандиозное шоу. Режиссером-постановщиком стал креативный директор "Евровидения 2023" от Украины Герман Ненов.

Об этом Новинам.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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6 лет сольной карьеры

Также осенью певица отправится во вторую часть тура "Я — Украина", даты которого скоро будут известны. На концертах первой части тура "Я — Украина" на военные нужды было собрано около 750 000 гривен. За эти средства команде артистки удалось приобрести три автомобиля, которые сейчас на передовой помогают нашим защитникам сражаться с врагом. Также вместе с ОО "Сенсорика" разослали около 2 тонн гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.

Сегодня певица анонсировала большое сольное шоу в столице, которое пройдет 30 сентября во дворце "Украина". Зрителей ожидает обновленная программа с новыми песнями и любимыми хитами, а также аукционы, благодаря которым можно будет задонатить на военные и гражданские нужды украинцев.

"Это будет невероятное шоу, которое объединит мои творческие достижения за почти 6 лет существования сольного проекта NK, — комментирует певица. — Это волнующий момент, которого я жду с нетерпением, ведь для артиста каждая встреча со зрителями — особенная! Радуюсь, что есть возможность не только подарить людям позитивное настроение и хорошо провести время вместе, но и быть полезными и помочь тем, кто в этом нуждается. насладиться новой концертной программой и присоединиться к помощи стране", — говорит артистка.

Для работы над этим шоу Настя пригласила креативного продюсера "Евровидения-2023" от Украины, режиссера-постановщика Германа Ненова, с которым певица сотрудничает уже много лет.

"Основной объединяющий элемент этого шоу — единство, — рассказывает Герман Ненов. — Единство украинцев в борьбе с врагом, единство нашего народа не только в горе, но и в радости. Уверен, мы сможем удивить зрителей яркими и глубокими перфомансами".

Ранее певица Настя Каменских прокомментировала слухи о разводе с Потапом.

Напомним, Алексей Потапенко (Потап) много лет продюсировал рэпера Позитива (Алексей Завгородний), еще задолго до создания группы "Время и Стекло". Впрочем, отношения между ними изменились за последнее время.