Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ в трендовом цвете.

Зеленская в стильном наряде посетила публичное мероприятие
Первая леди Украины Елена Зеленская выступила с речью на финальной встрече года, посвященной реформе школьного питания. Жена президента как обычно привлекла внимание своим стильным образом.
Фотографиями из события первая леди поделилась в Instagram.
Зеленская появилась на мероприятии в трендовом костюме
Для публичного события первая леди выбрала сдержанный, но стильный образ. Зеленская надела брючный костюм с жакетом на запах в трендовом баклажанном цвете.
Образ первая леди дополнила одним из своих любимых аксессуаров — принтованным платком-паше в нагрудном кармане, а также черными туфлями-лодочками на шпильке.
Во время мероприятия Зеленская выступила со сцены с речью, в которой отметила важность реформировать питание в украинских учебных заведениях.
"Школьное питание — это инвестиция в будущее во всех его смыслах: в здоровое поколение, экономику, восстановление страны. И это будущее зависит от того, что положим в детскую тарелку сегодня", — подчеркнула первая леди.
Ранее стало известно, какую литературу выбирает Елена Зеленская.
Также недавно первая леди Украины появилась на обложке известного глянца в Нидерландах.
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