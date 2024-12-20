Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ в трендовом цвете.

Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила с речью на финальной встрече года, посвященной реформе школьного питания. Жена президента как обычно привлекла внимание своим стильным образом.

Фотографиями из события первая леди поделилась в Instagram.

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Для публичного события первая леди выбрала сдержанный, но стильный образ. Зеленская надела брючный костюм с жакетом на запах в трендовом баклажанном цвете.

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Образ первая леди дополнила одним из своих любимых аксессуаров — принтованным платком-паше в нагрудном кармане, а также черными туфлями-лодочками на шпильке.

Елена Зеленская посетила стратегическую сессию. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Во время мероприятия Зеленская выступила со сцены с речью, в которой отметила важность реформировать питание в украинских учебных заведениях.

"Школьное питание — это инвестиция в будущее во всех его смыслах: в здоровое поколение, экономику, восстановление страны. И это будущее зависит от того, что положим в детскую тарелку сегодня", — подчеркнула первая леди.

Елена Зеленская во время встречи. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ранее стало известно, какую литературу выбирает Елена Зеленская.

Также недавно первая леди Украины появилась на обложке известного глянца в Нидерландах.