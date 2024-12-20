Олена Зеленська продемонструвала стильний образ у трендовому кольорі — фото

Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська виступила із промовою на фінальній зустрічі року, присвяченій реформі шкільного харчування. Дружина президента як завжди привернула увагу своїм стильним образом.

Світлинами з події перша леді поділилася в Instagram.

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Для публічної події перша леді обрала стриманий, але стильний образ. Зеленська одягнула штанний костюм із жакетом на затин у трендовому баклажановому кольорі.

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Образ перша леді доповнила одним зі своїх улюблених аксесуарів — принтованою хусткою-паше у нагрудній кишені, а також чорними туфлями-човниками на шпильці.

Олена Зеленська відвідала стратегічну сесію. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Під час заходу Зеленська виступила зі сцени із промовою, в якій наголосила на важливості реформувати харчування в українських навчальних закладах.

"Шкільне харчування — це інвестиція в майбутнє в усіх його сенсах: у здорове покоління, економіку, відновлення країни. І це майбутнє залежить від того, що покладемо в дитячу тарілку сьогодні", — наголосила перша леді.

Олена Зеленська під час зустрічі. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Раніше стало відомо, яку літературу обирає Олена Зеленська.

Також нещодавно перша леді України з'явилася на обкладинці відомого глянцю у Нідерландах.