Олена Зеленська продемонструвала стильний образ у трендовому кольорі — фото

Зеленська в стильному вбранні відвідала публічний захід
Перша леді України Олена Зеленська виступила із промовою на фінальній зустрічі року, присвяченій реформі шкільного харчування. Дружина президента як завжди привернула увагу своїм стильним образом.
Світлинами з події перша леді поділилася в Instagram.
Зеленська з'явилася на заході у трендовому костюмі
Для публічної події перша леді обрала стриманий, але стильний образ. Зеленська одягнула штанний костюм із жакетом на затин у трендовому баклажановому кольорі.
Образ перша леді доповнила одним зі своїх улюблених аксесуарів — принтованою хусткою-паше у нагрудній кишені, а також чорними туфлями-човниками на шпильці.
Під час заходу Зеленська виступила зі сцени із промовою, в якій наголосила на важливості реформувати харчування в українських навчальних закладах.
"Шкільне харчування — це інвестиція в майбутнє в усіх його сенсах: у здорове покоління, економіку, відновлення країни. І це майбутнє залежить від того, що покладемо в дитячу тарілку сьогодні", — наголосила перша леді.
Раніше стало відомо, яку літературу обирає Олена Зеленська.
Також нещодавно перша леді України з'явилася на обкладинці відомого глянцю у Нідерландах.
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