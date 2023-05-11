Зеленский хотел, чтобы "Евровидение-2023" провели не в Великобритании: почему

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/JANIS LAIZANS

После победы группы Kalush Orhestra на "Евровидении-2022" в Италии, нынешний конкурс должен был пройти в Украине. Впрочем, из-за полномасштабной войны это стало невозможным. "Евровидение-2023" принимает английский Ливерпуль, потому что именно Великобритания заняла второе место. Впрочем, Президент Украины Владимир Зеленский хотел, чтобы конкурс прошел в других странах.

Об этом он рассказал в интервью изданию BBC.

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Президент Украины отметил, что он уважает граждан Великобритании и Соединенное Королевство в целом. Однако, хотел, чтобы конкурс прошел в другом месте.

"Изначально мое мнение было, если мы не сможем принимать "Евровидение", оно должно состояться в каком-то из государств, которое имеет с нами общие границы, как Словакия или Польша, или еще какое-то государство, куда наши люди могли бы поехать, где это было было бы близко. Пользуясь этой ситуацией, что в Польше сейчас несколько миллионов украинцев живет, мне кажется, что хотелось бы оставить ощущение того, что жизнь продолжается", — рассказал Президент Украины.

Ради этого Владимир Зеленский связывался с менеджментом "Евровидения", который принимает решение.

"У них другой взгляд на это. Но главное, что конкурс проходит. Мне кажется, что фанатов у конкурса очень много. Поэтому пусть все демонстрируют свои таланты", — подытожил неудачные переговоры с менеджментом конкурса Зеленский.

Фрагмент в видео с 0:33

Напомним, ранее мы писали, что на "Евровидении-2023" прозвучит "Щедрик" Леонтовича: кто будет выступать из украинцев во втором полуфинале. Также мы рассказывали, что ведущих "Евровидения-2023" сравнили с героинями сериала "Уэнздей".