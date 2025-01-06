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Зендея намекнула на помолвку со звездой "Человека-паука"

6 января 2025 11:07
Мария Покровская - Редактор
Зендея намекнула на помолвку с Томом Холландом - фото
Зендея. Фото: Reuters
Мария Покровская - Редактор

Американская актриса Зендея спровоцировала слухи о тайной помолвке со звездой фильма "Человек-паук" Томом Холландом. Знаменитость засветила ценное кольцо на том самом пальце на "Золотом глобусе".

Об этом пишет Page Six.

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Актриса привлекла внимание на красной дорожке кинопремии не только изысканным образом от Louis Vuitton, но и кольцом с немалым камнем на безымянном пальце.

28-летняя звезда сериала "Эйфория" позировала перед фотокамерами, демонстрируя роскошное украшение.

Актриса Зендея
Актриса Зендея: Reuters

Сеть сразу "взорвалась" комментариями о возможной помолвке актрисы и Тома Холланда. Фаны предположили, что 28-летний актер решился позвать замуж свою возлюбленную. Правда, пока что ни Зендея, ни Том не комментировали эти слухи.

Напомним, звездная пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года, в котором они сыграли влюбленных. Впоследствии, отношения пары перешли за пределы кино. В 2021 году Зендея и Том подтвердили свой роман.

Ранее мы писали, что известный украинский певец в третий раз женился в США.

Также Джастин Бибер и его жена поделились романтическим фото на фоне слухов о расставании.

Голливуд Зендея звездная пара Том Холланд любовь

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