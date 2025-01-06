Зендея намекнула на помолвку с Томом Холландом - фото

Зендея. Фото: Reuters

Американская актриса Зендея спровоцировала слухи о тайной помолвке со звездой фильма "Человек-паук" Томом Холландом. Знаменитость засветила ценное кольцо на том самом пальце на "Золотом глобусе".

Об этом пишет Page Six.

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Актриса привлекла внимание на красной дорожке кинопремии не только изысканным образом от Louis Vuitton, но и кольцом с немалым камнем на безымянном пальце.

28-летняя звезда сериала "Эйфория" позировала перед фотокамерами, демонстрируя роскошное украшение.

Актриса Зендея: Reuters

Сеть сразу "взорвалась" комментариями о возможной помолвке актрисы и Тома Холланда. Фаны предположили, что 28-летний актер решился позвать замуж свою возлюбленную. Правда, пока что ни Зендея, ни Том не комментировали эти слухи.

Напомним, звездная пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года, в котором они сыграли влюбленных. Впоследствии, отношения пары перешли за пределы кино. В 2021 году Зендея и Том подтвердили свой роман.

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