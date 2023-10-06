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Зендея примеряла соблазнительный наряд, украшенный декором из пластиковых бутылок

6 октября 2023 16:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зендея примеряла соблазнительный наряд, украшенный декором из пластиковых бутылок
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Зендея снялась для модного дома Balmain. Красавица примерила подиумный образ из последней коллекции бренда.

Фото звезда показала в своих социальных сетях.

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27-летняя актриса на новых снимках позирует на фоне открытого окна в белом боди бренда Balmain, украшенном цветами из переработанных пластиковых бутылок. За образ отвечал личный стилист звезды "Эйфории" Лоу Роуч, недавно заявивший, что уходит из моды и не будет сотрудничать ни с кем, кроме Зендеи.

 

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

 

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

 

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Креативный директор бренда Оливье Рустен показал процесс создания образа актрисы. Розы изготовлены из переработанных пластиковых бутылок, украсивших боди Зендеи, дело рук художника Уильяма Амура.

Каждая из них создавалась вручную работниками модного дома, и это, по словам Рустена, является настоящим "устойчивым кутюром". "Невероятная работа, показывающая, как можно сделать новый кутюр из переработанных бутылок", — написал модельер.

Ранее супруга Джастина Бибера засветила модельные формы в корсете Victoria's Secret.

Напомним, звезда "Человека-паука" рассказал, как влюбил в себя Зендею.

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