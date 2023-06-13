Подружку Человека-паука Зендею в модном топе не пустили в ресторан

Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Звезда "Человека-паука" актриса Зендея не прошла дресс-код. Знаменитость не пустили в ресторан в Риме.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса после прогулки по городу посетила один из ресторанов в Риме. Звезда традиционно была стильно одета: модные брюки карго, черный топ и лоферы. Не спас Зендею и модный аксессуар – сумка от японского дизайнера Yayoi Kusama стоимостью в $3750.

Ресторан, который выбрала актриса, известен тем, что его гости во время визита должны быть одеты в смарт-кежуал. Поэтому актрисе, сделавшей резерв столика, администрация заведения отказала. Тогда ужинать Зендея и ее компания отправились в ближайшую пиццерию.

Недавно Зендея вместе со своим бойфрендом актером Томом Холландом отдохнули в Венеции. В начале года актриса переехала к любимому в его дом в Лондоне.

Напомним, ранее стало известно, что Зендея стала послом французского дома моды Louis Vuitton.

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