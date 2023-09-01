Вспоминаем прекрасное время: Сумская, Лобода и Гросу показали свои школьные фото

Актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

В День знаний украинские звезды устроили настоящий флешмоб собственных воспоминаний детства. Певцы, ведущие и актеры показали фото юности.

Какими были школьные годы украинских знаменитостей, рассказывают Новини.LIVE.

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