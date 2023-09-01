Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Вспоминаем прекрасное время: Сумская, Лобода и Гросу показали свои школьные фото arrow

Вспоминаем прекрасное время: Сумская, Лобода и Гросу показали свои школьные фото

1 сентября 2023 15:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вспоминаем прекрасное время: Сумская, Лобода и Гросу показали свои школьные фото
Актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В День знаний украинские звезды устроили настоящий флешмоб собственных воспоминаний детства. Певцы, ведущие и актеры показали фото юности.

Какими были школьные годы украинских знаменитостей, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Актриса Ольга Сумька поделилась серией фотографий со школы. Артистка рассказала, что с теплотой вспоминает школьные годы, а ведущий Алексей Суханов признается, о чем сожалеет из своего школьного прошлого.

Алина Гросу

 

Алексей Суханов

 

Светлана Лобода

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Леся Никитюк

 

Камалия

Ольга Сумская

 

Илона Гвоздева

 

Наталья Могилевская

 

Макс Барских

 

Ранее Макс Барских представил новую песню из украиноязычного альбома.

Напомним, Алина Гросу "спела" брату одну из своих первых песен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз