"Стая психов": взбешенная Меган Фокс ответила на критику поклонников

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс обратилась к поклонникам, раскритиковавшим ее за жадность. Звезда "Трансформеров" гневно объяснила ситуацию вокруг благотворительного сбора ее подруги.

Своим ответом Меган поделилась в Instagram Stories.

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Просто выполнила просьбу

На днях актриса опубликовала ссылку на сайт GoFundMe, где ее подруга, маникюрша Бритни Бойс просит о 30 000 долларов на спасение своего отца. После этого многие спрашивали, почему актриса не дала поруге денег сама. 64-летний отец подруги актрисы борется с раком поджелудочной железы.

Актриса Меган Фокс ответила фанатам. Фото: instagram.com/meganfox/

Поклонники сказали, что они "совсем потеряли дар речи" относительно того, почему звезда не покрыла расходы сама, сказав, что они не видят ее в списке доноров.

"Вы не можете меня винить в одном, так это в том, что я скряга или у меня отсутствует щедрость", — сказала Фокс.

Актриса сказала, что она просто уважает просьбу Бойс использовать ее соцсети для сообщения о проблеме. Она отметила, что у Бойс были личные причины для небольших пожертвований, и она не хотела просить большие суммы у звездных клиентов. Бойс также делала маникюр Ким Кардашьян, Керри Вашингтон и Оливии Родриго.

"Кто-то из вас владеет эмоциональным интеллектом, чтобы подумать, что, возможно, Брит не хочет, чтобы ее звездные клиенты жертвовали ей большие суммы денег, поскольку это может повлиять на ее рабочие отношения, что ей неудобно? Зато она попросила меня опубликовать gofund me, чтобы многие могли пожертвовать небольшие суммы денег", — говорит звезда.

Актриса Меган Фокс сделала пост в пользу знакомой Фото: instagram.com/meganfox/

Фокс сказала, что "просто выполнила" просьбу Бойс, и, очевидно, была бы открыта помочь, если ее попросят: "Все, что ей нужно от меня лично, она попросит, и я сделаю это приватно".

В завершение она сказала своим критикам: "Поэтому попробуйте еще раз в другой день (вероятно, завтра с какой-то другой чепухой), вы, стая психов".

Бритни Бойс сказала, что запустила кампанию в надежде покрыть непомерные медицинские расходы своего отца, чтобы он мог сосредоточиться на себе, а не на финансовом стрессе.

В понедельник Фокс, чье состояние составляет 8 миллионов долларов, повторно опубликовала GoFundMe в своей истории в Instagram.

После этого поклонники выразили возмущение в социальных сетях, обвинив звезду в алчности.

Напомним, Меган Фокс окончательно отпустил прошлое. Звезда "забила" старую татуировку с именем бывшего мужа.

Ранее жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly, показал свою дочь-татуировщицу.