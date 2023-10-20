Жадан, Цветкова и парамедикиня "Птичка" посетила презентацию клипа рок-певицы

Жадан, Квиткова и парамедик "Пташка" посетили презентацию клипа рок-певицы
Украинская рок-певица Марта Липчей представила новую песню "На пристани" и клип к ней на камерной презентации в Киеве. Мощную премьеру оценили Жадан, "Пташка" и звездные гости вечера.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.
Звездная презентация Липчей
Новая песня певицы о моментах, которые были в жизни каждого: когда чувствуешь, что не выдержишь, не переживешь, но не останавливаешься, продолжаешь идти. По замыслу режиссера видео Артура Лермана, главный акцент в клипе сделан на создании медитативного пространства, позволяющего зрителям погрузиться в музыку и испытать полноту эмоций, переданных в песне.
"Игра образами в клипе: от черного до белого, от бессилия до отваги подчеркивает тот водоворот эмоций, который есть в каждой украинской женщине. Современные реалии заставляют каждую из нас обрести мощную силу внутри себя", — прокомментировала артистка.
Дебютный показ чувственного видео "На пристани" и мощное лайв-выступление Марты не оставил равнодушных в зале. Особенно вдохновенно прокомментировала увиденное украинский военный парамедик Екатерина Полищук "Пташка", которая только на день вырвалась со службы, чтобы забрать и передать на фронт помощь, которую Марта Липчей вместе со своей командой собрали на передовую:
"Под песни Марты, скажу по большому секрету, очень классно работает пулемет, под такие песни можно ехать без фар ночью под обстрелами, но с громкой музыкой, помня, как нас поддерживают классные украинские люди", — сказала парамедик.
Поэт и рок-музыкант Сергей Жадан также отметил новую работу певицы как чувственную, мощную и наполненную светом песню, а кроме того удивил неожиданной новостью. Артист поделился, что сейчас они с Мартой работают над общим треком, который увидит свет уже в следующем месяце:
"Нас впереди ждет сотрудничество: мы только с Мартой записали нашу общую песню, и она в течение ближайшего месяца появится и в виде трека, и в виде клипа", — говорит Жадан.
После чего Марта анонсировала тур с Жаданом.
"Это будет полностью благотворительный тур, средства от которого мы будем отдавать на нужды Вооруженных сил Украины. Мы планируем провести 28 концертов уже этой зимой", — рассказала певица.
Презентация, символически состоявшаяся на причале прямо на Днепре, переросла в вечер теплого общения. Среди гостей можно было увидеть военных, героев тура "Непокоренные", которые благодаря инициативе Марты уже прошли реабилитацию и протезирование, а также представителей медиа, звезд и инфлюэнсеров, друзей певицы.
Напомним, участник группы Kalush Orchestra представил новую сольную песню.
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