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Жадан, Квиткова и парамедик "Пташка" посетили презентацию клипа рок-певицы

20 октября 2023 17:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жадан, Цветкова и парамедикиня "Птичка" посетила презентацию клипа рок-певицы
Певица Марта Липчей с военным парамедиком Екатериной Полищук "Пташкой". Фото: менеджмент артистки
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская рок-певица Марта Липчей представила новую песню "На пристани" и клип к ней на камерной презентации в Киеве. Мощную премьеру оценили Жадан, "Пташка" и звездные гости вечера.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Новая песня певицы о моментах, которые были в жизни каждого: когда чувствуешь, что не выдержишь, не переживешь, но не останавливаешься, продолжаешь идти. По замыслу режиссера видео Артура Лермана, главный акцент в клипе сделан на создании медитативного пространства, позволяющего зрителям погрузиться в музыку и испытать полноту эмоций, переданных в песне.

 

"Игра образами в клипе: от черного до белого, от бессилия до отваги подчеркивает тот водоворот эмоций, который есть в каждой украинской женщине. Современные реалии заставляют каждую из нас обрести мощную силу внутри себя", — прокомментировала артистка.

Влад Дарвин. Фото: менеджмент артистки
Влад Дарвин. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Марта Липчей с Дашей Квитковой. Фото: менеджмент артистки
Певица Марта Липчей с Дашей Квитковой. Фото: менеджмент артистки

 

Илона Гвоздева. Фото: менеджмент артистки
Илона Гвоздева. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Марта Липчей с военным парамедиком Екатериной Полищук "Пташка". Фото: менеджмент артистки
Певица Марта Липчей с военным парамедиком Екатериной Полищук "Пташка". Фото: менеджмент артистки

 

Певица Марта Липчей с военным парамедиком Екатериной Полищук "Пташка". Фото: менеджмент артистки
Певица Марта Липчей с военным парамедиком Екатериной Полищук "Пташка". Фото: менеджмент артистки

 

Певица Марта Липчей с музыкантом Сергеем Жаданом. Фото: менеджмент артистки
Певица Марта Липчей с музыкантом Сергеем Жаданом. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Марта Липчей с ведущей Соломией Витвицкой. Фото: менеджмент артистки
Певица Марта Липчей с ведущей Соломией Витвицкой. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Марта Липчей с ведущим Тимуром Мирошниченко. Фото: менеджмент артистки
Певица Марта Липчей с ведущим Тимуром Мирошниченко. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Марта Липчей с певицей Александрой Зарицкой. Фото: менеджмент артистки
Певица Марта Липчей с певицей Александрой Зарицкой. Фото: менеджмент артистки

Дебютный показ чувственного видео "На пристани" и мощное лайв-выступление Марты не оставил равнодушных в зале. Особенно вдохновенно прокомментировала увиденное украинский военный парамедик Екатерина Полищук "Пташка", которая только на день вырвалась со службы, чтобы забрать и передать на фронт помощь, которую Марта Липчей вместе со своей командой собрали на передовую:

 

Презентация нового клипа Марты Липчей. Фото: менеджмент артистки

"Под песни Марты, скажу по большому секрету, очень классно работает пулемет, под такие песни можно ехать без фар ночью под обстрелами, но с громкой музыкой, помня, как нас поддерживают классные украинские люди", — сказала парамедик.

Поэт и рок-музыкант Сергей Жадан также отметил новую работу певицы как чувственную, мощную и наполненную светом песню, а кроме того удивил неожиданной новостью. Артист поделился, что сейчас они с Мартой работают над общим треком, который увидит свет уже в следующем месяце:

"Нас впереди ждет сотрудничество: мы только с Мартой записали нашу общую песню, и она в течение ближайшего месяца появится и в виде трека, и в виде клипа", — говорит Жадан.

После чего Марта анонсировала тур с Жаданом.

"Это будет полностью благотворительный тур, средства от которого мы будем отдавать на нужды Вооруженных сил Украины. Мы планируем провести 28 концертов уже этой зимой", — рассказала певица.

Презентация, символически состоявшаяся на причале прямо на Днепре, переросла в вечер теплого общения. Среди гостей можно было увидеть военных, героев тура "Непокоренные", которые благодаря инициативе Марты уже прошли реабилитацию и протезирование, а также представителей медиа, звезд и инфлюэнсеров, друзей певицы.

Напомним, участник группы Kalush Orchestra представил новую сольную песню.

Ранее музыкант и битбоксер группы Kalush Orchestra Виталий Дужик сделал предложение руки и сердца своей девушке Евгении.

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