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Жадан и Соловий, которым приписывают роман, опубликовали видео: реакция соцсетей

15 июня 2023 08:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Жадан и Соловий, которым приписывают роман, опубликовали видео: реакция соцсетей
Сергей Жадан и Христина Соловий. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно стало известно о разводе писателя и музыканта Сергея Жадана со своей женой, с которой он был вместе 15 лет. В сети активно ходят слухи о романе артиста с певицей Христиной Соловий. Потенциальная звездная парочка записала совместное видео.

Оно появилось в соцсетях Сергея и Христины.

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Подробности

Артисты анонсировали совместный концерт в родном городе Соловий, Дрогобыче (Львовская область). На видео звезды стоят около друг друга, выглядят счастливыми, но никаких объятий и поцелуев подписчики не увидели. Как и не услышали подтверждения или опровержения информации о романе.

Сергей Жадан и Христина Соловий. Скриншот: Instagram
  • Думала объявят об отношениях
  • Христина так счастлива рядом с Сергеем
  • Ожидал, что в конце будет поцелуй
  • Папа и дочь

В конце прошлого года Соловий опубликовала клип на одну из своих песен, в котором откровенно целовалась в кадре с Жаданом. Позже звездную парочку видели во время прогулки. Они держались за руки. Ни 48-летний Жадан, ни 30-летний Соловий слухи о своем романе не комментируют.

Не рассказывает Сергей и о своем разводе с Ириной Куницыной. У них есть 10-летняя дочь Мария. Ирина работала в харьковском издательстве "Фолио", где и познакомилась с артистом. Она руководит благотворительным фондом Сергея Жадана.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне слухов о романе Жадан и Соловий вышли вместе на сцену во Львове. Также мы рассказывали, что Христина Соловий презентовала клип к саундтреку мультфильма "Мавка. Лесная песня".

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