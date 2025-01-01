"Носферату" с Лили-Роуз Депп и комедия "Поезд в 31 декабря" — кинопремьеры недели

Актеры Лили-Роуз Депп и Николас Холт на премьере "Носферата". Фото: Instagram/nosferatuthefilm

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли шесть лент. Среди них, в частности, фильм "Носферата" с Лили-Роуз Депп и украинская комедия "Поезд в 31 декабря".

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Поезд в 31 декабря (Украина)

Этот рейс должен стать обычным и тихим. По крайней мере, так считал проводник Николай Иванович. Однако у судьбы на это были другие планы. В этот особый день из Киева во Львов отправились полностью противоположные друг другу по характеру пассажиры, занявшие места в одном и том же вагоне.

Вместо вожделенного покоя проводник пытается разрядить напряжение, но даже персонал вагона-ресторана добавляет перца и хаоса. Кажется, поезд почувствовал это напряжение и застрял в безлюдном поле.

В приключенческой комедии роли исполнили Юрий Горбунов, Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Лилия Ребрик, Андрей Исаенко и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Носферата (Чехия, США)

По сюжету молодая женщина Элен Хаттер (роль исполнила Лили-Роуз Депп) страдает от постоянных видений. Появление привидений не дает ей свободно жить. Однако есть еще кое-что, что окончательно лишит ее покоя. В Элен влюблен вампир, граф Орлок (Билл Скашгорд).

Мистический ужастик является римейком одноименного немецкого немого фильма, появившегося на экранах в 1922 году. Сюжет был заимствован из романа Брема Стокера "Дракула", вышедшего в свет в 1897 году.

Отряд "Дельта Форс" (США)

Боевик и триллер снял режиссер Уильям Юбэнк по сценарию, написанному им совместно с Дэвидом Фриджерио. Главные роли исполнили Лиам Хемсворт, Рассел Кроу, Люк Хемсворт, Рики Уиттл, Майло Вентимилья, Чика Икогве.

По сюжету где-то посреди Филиппинского моря агента ЦРУ захватили в заложники российские торговцы оружием. Чтобы освободить агента в регион отправляются спецназовцы отряда "Дельта Форс". За ходом миссии внимательно наблюдает капитан Эдди Гримм, которого сыграл Рассел Кроу.

Дочь моего терапевта (Франция, Бельгия)

Французская комедия — новая работа режиссера и сценариста Арно Леморта. На ведущую роль пригласили звезду французского кино Кристиана Клавье, который за свою карьеру успел сняться почти в 120 фильмах. Ключевая роль досталась также Батисту Лекаплену.

За всю свою карьеру психоаналитика доктор Оливье Беранже еще не встречал более тревожного пациента. Демьен будто наглядное руководство всех тех черт, от которых людям следует избавиться. Проститься с навязчивым пациентом удается только после совета обрести любовь и отпустить все страхи. Но все оказалось не так-то просто.

Эммануэль (Франция)

Драму сняла режиссер и сценарист Одри Диван, которая получила Золотого льва Венецианского кинофестиваля в 2021 году. Сценарий писала совместно с Ребеккой Златовски.

По сюжету Эммануэль отвечает за контроль качества в сети роскошных отелей. На этот раз она едет в Гонконг, где должна проверить, как управляет местным отелем Марго (ее сыграла Наоми Уоттс).

Кайяра (Перу)

Семейный приключенческий мультфильм снят на исторических землях империи инков. По сюжету, 16-летняя Каяра мечтает приобщиться к общим делам племени наравне с ребятами и мужчинами. Ранее было заведено, что в число посланцев Чакси входят только парни, однако Каяра отважилась и, переодевшись в мужскую одежду, отправилась на соревнования наравне с мужчинами.

Она не испугалась и приступила к соревнованиям на глазах у императора инков. Сначала ее действия вызвали осуждение, однако принц Паулью аплодировал смелости девушки и с тех пор ее жизнь меняется.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что Netflix показал кадры из предстоящего третьего сезона сериала "Игра в кальмара".