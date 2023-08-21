Женя Галич высказался об украинских мужчинах за границей – откровенное признание

Лидер рок-группы O. Torvald Женя Галич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель и лидер группы O. Torvald Женя Галич, который сейчас служит в рядах ВСУ и защищает свою страну от российских захватчиков, дал откровенное интервью. Популярный певец высказался о тех мужчинах, которые выехали из Украины из-за полномасштабной войны.

Интервью с участием Жени Галича разместили на канале ISLND TV в YouTube.

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Украинский певец осудил мужчин, которые сразу же уехали в другую страну во время полномасштабного вторжения. Он объяснил свою позицию и заявил, что его критика имеет отношение только к тем мужчинам, которые уехали из страны на незаконных основаниях.

"Те, кто законно уехал, — их выбор, не осуждаю. Могли бояться, могли переживать, могло все, что угодно. Надеюсь, что вы там находите возможность помогать Украине. Если у вас есть возможность там зарабатывать, донатить, помогать, выходить на митинги, показывать, что в стране все еще идет война, — это для тех мужчин, которые законно выехали за границу", — высказался украинский певец.

Лидер рок-группы O. Torvald Женя Галич в армии. Фото: Instagram Жени Галича

Но тех мужчин, которые нарушили закон и уехали из Украины незаконно, Женя Галич осуждает. Украинский артист рассказал, как некоторые мужчины придумывали разные схемы, чтобы уехать за границу во время войны, и высказался достаточно резко о них.

Он считает, что такие мужчины могут вернуться в Украину, но это будет дороже.

"Все остальные, которые мутились, которые давали взятки, которые проезжали в багажниках, которые мутили себе левые справки обо всей этой истории — вы к*нченые. Входной билет дороже выходного должен быть. Вы можете вернуться в Украину, но входной билет должен быть дороже", — также отметил украинский певец.

Как живет Женя Галич и где его семья

Еще в начале полномасштабной войны украинский певец вступил в ряды Вооруженных сил Украины и пошел защищать свою страну от российских оккупантов. Что касается его семьи, то она уехала в Польшу и уже полтора года жена, сын и дочь Жени Галича находятся не в Украине.

Лидер рок-группы O. Torvald Женя Галич со своей семьей. Фото: 24 Канал

Украинский рок-музыкант отметил, что за все время войны он виделся со своей семьей всего три раза. Артист отдает почти все, что он зарабатывает на службе в армии, своей семье.

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