Женя Галич проведет благотворительную тренировку к "Самому длинному в мире марафону"

Певец и военный ВСУ Евгений Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/

Военный и рок-музыкант Евгений Галич принял участие в благотворительной инициативе. Артист проведет подготовку к благотворительному забегу.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

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Чтобы все желающие могли подготовиться к забегу в Киеве, состоится серия благотворительных тренировок, которые будут проходить каждое воскресенье: 17 и 24 сентября, 1 и 8 октября.

Первая тренировка пройдет вместе с рок-музыкантом и военным Женей Галичем и профессиональным спортивным тренером с десятилетним опытом Александром Погребняком.

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