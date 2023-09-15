Женя Галич проведет благотворительную тренировку к "Самому длинному в мире марафону"
Военный и рок-музыкант Евгений Галич принял участие в благотворительной инициативе. Артист проведет подготовку к благотворительному забегу.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.
Забег в честь героев, защищающих страну
29 октября состоится "Самый длинный в мире марафон". Это благотворительный забег благодарности и поддержки героев.
Чтобы все желающие могли подготовиться к забегу в Киеве, состоится серия благотворительных тренировок, которые будут проходить каждое воскресенье: 17 и 24 сентября, 1 и 8 октября.
Первая тренировка пройдет вместе с рок-музыкантом и военным Женей Галичем и профессиональным спортивным тренером с десятилетним опытом Александром Погребняком.
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