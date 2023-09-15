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Женя Галич проведет благотворительную тренировку к "Самому длинному в мире марафону"

15 сентября 2023 19:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Женя Галич проведет благотворительную тренировку к "Самому длинному в мире марафону"
Певец и военный ВСУ Евгений Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Военный и рок-музыкант Евгений Галич принял участие в благотворительной инициативе. Артист проведет подготовку к благотворительному забегу.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

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29 октября состоится "Самый длинный в мире марафон". Это благотворительный забег благодарности и поддержки героев.

 

Чтобы все желающие могли подготовиться к забегу в Киеве, состоится серия благотворительных тренировок, которые будут проходить каждое воскресенье: 17 и 24 сентября, 1 и 8 октября.

Первая тренировка пройдет вместе с рок-музыкантом и военным Женей Галичем и профессиональным спортивным тренером с десятилетним опытом Александром Погребняком.

Напомним, Коля Серга рассказал, как на него набросилась пророссийская бабушка.

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