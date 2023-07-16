Женщина, подозреваемая в причастности к смерти внука Де Ниро, пыталась "спасти" парня

Погибший Леандро с мамой. Фото: instagram.com/drenadeniro/

Женщина, которую арестовали в связи с подозрением в передозировке Леандро, внука Роберта Де Ниро, рассказала, что якобы предупредила подростка о таблетках с фентанилом. Подозревают, что именно она продала их ему.

Об этом пишет PageSix.

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2 июля следователи нашли наркотики, включая кокаин и два разных вида таблеток рядом с бездыханным телом внука Де Ниро. Парень был в квартире в Нью-Йорке. Правоохранители проверили телефон Леандро.

В результате была обнаружена переписка между 20-летней Софией Маркс и 19-летним внуком Роберта Де Ниро по поводу покупки поддельного оксикодона и ксанакса за несколько дней до его смерти.

В одном сообщении Маркс якобы спросила:

"Тебе действительно они нужны... Я не хочу тебя убивать".

После того, как пара якобы договорилась о трех безрецептурных таблетках оксикодона и двух таблетках Xanax за 105 долларов, полиция утверждает, что Маркс призвала Леандро "не переборщить с этим".

По данным следствия, наркотики были доставлены на автомобиле домой к Леандро 1 июля около 21:15. Через несколько часов Маркс якобы написала ему сообщение: "У тебя все хорошо?". Но он так и не ответил.

Лабораторное тестирование одной из двух поддельных таблеток оксикодона, найденных на месте происшествия, показало, что она содержала фентанил. Первичное токсикологическое обследование Леандро показало наличие кокаина, фентанила и бензодиазепинов в его организме.

Полиция утверждает, что Маркс занималась обычным делом в дни после смерти Леандро, поскольку она якобы продала 50 таблеток оксикодона с фентанилом агенту под прикрытием и сказала ему: "Пожалуйста, будьте осторожны с этим...не принимайте больше одного..."мой друг только что умер".

Напомним, голливудский актер Роберт Де Ниро посетил похороны сына своей старшей дочери Дрены. Парень ушел из жизни в 19 лет. Траурная церемония прошла в Нью-Йорке, на Манхеттене.

Ранее Роберт Де Ниро показал фото дочери и назвал ее имя.