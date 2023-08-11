Женщина-вамп: Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль поразила очередным изменением образа. Артистка снялась в соблазнительной фотосессии с ярким макияжем.

Фото Кароль опубликовала в своем Instagram.

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На фото, которыми поделилась певица, она позирует в необычном топе и с темной помадой.

"Сколько нас таких одинаковых, таких разбитых и собранных, таких уязвимых и это делает нас настоящими. Таких мечтательных, стойких и свободных. Иногда бываем огорчены, но боремся не смотря ни на что. Всегда непокоренные, потому что в наших сердцах живет жажда Победы", — подписала Фото Кароль.

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Фоловеры звезды засыпали ее комплиментами: "Женщина-вамп", "Просто вау!", "Невероятная".

Кстати, Тина Кароль недавно сходила со своим 14-летним сыном Вениамином в ресторан. Во время семейного отдыха артистка показала свой хореографический талант. В ресторане встретила известного хореографа, участника "Танцев со звездами" Дмитрия Жука. Жук пригласил Тину на танец. Судя по реакции сына певицы, он смутился. Сначала Вениамин скромно улыбнулся, но когда Тина начала танцевать, парень даже не взглянул в сторону звездной мамы, устроившей зажигательные танцы с другим мужчиной.

Напомним, Тина Кароль показала редкое фото взрослого сына.