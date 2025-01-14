Женщина заплатила за общение с фейковым Брэдом Питтом почти миллион евро

Американский актер Брэд Питт. Фото: Instagram/bradpittofflcial

Американского актера Бреда Питта использовали мошенники, которым удалось получить от 53-летней француженки 830 тысяч евро. Аферисты сгенерировали фото кинозвезды в фотошопе и привлекли искусственный интеллект.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Аферисты использовали Брэда Питта

Дизайнер интерьера по имени Энн подала жалобу на мошенничество и открыла краудфандинговый счет для покрытия судебных расходов после того, как аферисты оставили ее почти без денег. Француженка познакомилась с человеком, который представился Брэдом Питтом. Энн получала фото актера.

Жертва аферы (слева) и ненастоящий Брэд Питт. Фото: The Telegraph

Ради любви с Питтом она развелась со своим мужем, который является миллионером. Энн переписывалась с фейковым актером, а потом с ней связалась женщина, которая представилась Джейн Эттой Питт. Это настоящее имя матери актера. Она заявила француженке: "Моему сыну нужна такая женщина, как ты".

Энн не скрывала, что она относительно новичок в социальных сетях. Француженка попросила подтвердить личность мужчины и получила изображение его паспорта, сообщения от людей, которые вероятно близки к актеру, а также фотографии и видео, сгенерированные ИИ.

"Я думала, что он сделал эти фотографии для меня", — заявила Энн.

Впоследствии псевдо Питт прислал ей роскошные подарки, но заявил: женщине придется заплатить 9000 евро таможенных пошлин, чтобы получить их, поскольку его счета были заморожены из-за судебного процесса с его бывшей женой Анджелиной Джоли.

Впоследствии Энн поверила, что ее возлюбленный в больнице и нуждается в деньгах, чтобы оплатить лечение рака почки. Она перечислила 60 тысяч евро на счет в Турции. Впоследствии она заплатила еще больше.

Изображения Брэда Питта после обработки ИИ, которые получала Энн. Фото: The Telegraph

Энн разоблачила аферистов, когда в таблоидах увидела отдых настоящего Брэда Питта с его партнершей Инес де Рамон. После трех попыток покончить жизнь самоубийством Энн была госпитализирована в клинику, специализирующуюся на депрессии.

Это не первый случай, когда мошенники используют Брэда Питта в подобных аферах. В сентябре прошлого года в Испании арестовали пятерых человек, которые похитили у двух уязвимых женщин 325 тысяч евро.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Джоли и Питту предлагают кругленькую сумму за совместную роль в кино. Также мы писали, что рэпер Канье Уэст засветил фото обнаженной жены.