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Жизнь была адом — Седокова о самоубийстве бывшего

17 декабря 2024 13:56
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Анна Седокова высказалась о самоубийстве своего мужа Яниса Тимма
Украинская певица Анна Седокова. Фото: росСМИ
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинская певицы Анна Седокова в слезах прокомментировала самоубийство своего бывшего мужа, спортсмена Яниса Тимма. Артистка призналась, что он "превратил ее жизнь в ад".

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Артистка обратилась к поклонникам на грани истерики и призналась, что никогда не понимала, как люди перед самоубийством могут вести социальные сети.

Седокова попросила не беспокоить ее, ведь она воспитывает семилетнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова и не хочет навредить его психике. Исполнительница призналась, что "последний год жила в настоящем аду".

"Я вас очень прошу... У меня ребенок, он очень маленький. Он не должен ничего знать. Вы не представляете, в каком аду я жила в последнее время. Я просто должен уберечь ребенка от этой информации. Если можете, пожалуйста, я очень прошу...", — обратилась она к подписчикам.

Жизнь была адом — Седокова о самоубийстве бывшего - фото 1
Публикация певицы Анны Седоковой. Фото: instagram.com/annasedokova/

Личная жизнь Анны Седоковой

В 2004 году Анна вышла замуж за белорусского футболиста Валентина Белькевича, капитана киевского "Динамо" и в декабре того же года родила от него дочь Алину. Супруги разошлись в 2006 году.

В феврале 2011 года Анна вышла замуж за украинского бизнесмена Максима Чернявского и у них родилась дочь Моника. Однако в 2013 году пара развелась и девочка осталась жить с отцом.

В сентябре 2020 года исполнительница вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Их брак длился четыре года и официально пара развелась на прошлой неделе, 9 декабря. Спортсмен угрожал звезде покончить жизнь самоубийством, если они не сойдутся и покончил с собой прямо в ее день рождения, 16 декабря.

Напомним, ранее мы писали, что ушел из жизни испанский актер Хосе де ла Торре, наиболее известный по роли в сериале "Той-бой" на Netflix. Также мы рассказывали, что на фронте погиб актер театра и кино Яков Ткаченко.

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