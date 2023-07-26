Жизнь "до" и "после": жена Виктора Павлика рассказала, не сожалеет ли о пластической операции

Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, поделилась мнением о собственном внешности через четыре месяца после того, как решилась сделать пластическую операцию. По словам женщины, если человеку что-то не нравится в себе, нужно не терять время, а сразу меняться.

Об этом Репяхова рассказала в своем Instagram.

Читайте также:

Счастливый человек

Блогер поделилась серией фото и видео "до" и "после" пластической операции на носу. А также показала, как проходила реабилитация. Женщина признается, себя до пластики она не может воспринимать, а вот с "новым" носом, она счастливый человек.

Екатерина Репяхова после пластической операции. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Екатерина Репяхова во время реабилитации. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Екатерина Репяхова к ринопластики. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Операция стоила Репяховой 3520 евро (140 тысяч гривен). Она отметила, что если нужно дополнительно выравнивать перегородку, то нужно выложить еще 1100 евро (44 тысяч гривен).

На этом изменение во внешности Репяховой не закончилось. Теперь блогер ходит в спортзал несколько раз в неделю. А еще она изменила свой рацион, убрала мучное, сладкое, коллу, фаст-фуд и хлеб.

Напомним, Наталка Денисенко призналась, делала ли пластические операции.

Ранее Леся Никитюк призналась, делала ли пластику груди.