Андре Тан назвал самый сложный период своей жизни

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан с благодарностью вспоминает свой самый сложный период жизни. Модельер признается, его путь к славе был длинным.

Об этом Андре Тан рассказал в своем Instagram.

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Годы полные трудностей

"Самые сложные периоды в нашей жизни — это испытания, которые мы должны пройти, чтобы совершить большой скачок. Для меня таким периодом стало время после окончания Харьковского текстильного колледжа, когда я активно участвовал во всевозможных конкурсах молодых дизайнеров. Я отправлял свои коллекции на конкурсы от Азербайджана в Ригу, путешествуя поездами с огромной клетчатой сумкой, с теми же коллекциями. Я реально жил в поездах 3 года своей жизни...", — вспоминает Андре Тан.

Модельер долгое время не мог добиться успеха, поэтому решил не надеяться на победу, а просто становиться лучше в своем деле.

Когда не ожидал, произошло невероятное

"Эти годы были полны трудностей, но я непрерывно продолжал искать свой путь. Поражение за поражением... несколько лет я нигде не выигрывал. И тогда я принял решение просто участвовать, не ждать победы, а просто изучать и анализировать работы других дизайнеров, чтобы понять, что я делаю не так. И вот когда я ничего не ожидал, произошло что-то невероятное", — рассказал дизайнер.

По словам Андре Тана, его коллекция победила на украинской Неделе моды и после этого его отправили учиться в колледж Сент-Мартинс.

"Именно в тот период произошел мой такой квантовый скачок, потому что вся моя жизнь изменилась после этой коллекции, — рассказал Андре Тан и добавил, что после учебы у него началась карьера на телевидении и он переехал в столицу. — За тот период я понял, что успех приходит, когда ты не ждешь его. Этот опыт научил меня ценить терпение и настойчивость. Самое важное — не терять веру в себя и свои способности, помните об этом!".

Напомним, Андре Тан представил новую модную коллекцию под названием "Подих". Украинская природа и Карпаты стали для него главным вдохновением.

Ранее Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах с моделью Алиной Байковой. Модельер осудил действия организаторов кинофестиваля.