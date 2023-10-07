Живёт в горах и преподает йогу: чем сейчас занимается вероятная любовница Бекхэма.

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Виктория Бекхэм в недавно вышедшем документальном фильме "Бекхэм" впервые высказалась о предположительном романе мужа с его бывшей личной ассистенткой Ребеккой Лус. По слухам он имел с ней отношения в 2004 году.

Чем сейчас живет Ребекка узнали журналисты Daily Mail.

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Предполагаемый роман Бекхэма

В 2004 году Ребекка Лус стала звездой таблоидов на волне сообщений о том, что у нее был роман с Дэвидом Бекхэмом, и якобы заработала на этой драме более 1 миллион долларов. Она обсуждала роман в многочисленных интервью для СМИ и выступлениях на телевидении. Эти заявления так и не подтвердил бывший футболист. Не стал ясно говорить на эту тему Дэвид и в новом документальном фильме, посвященном ему. Хотя он и его жена Виктория признались, что период, во время которого обсуждались его отношения с Ребеккой, был для их семьи самым трудным в жизни.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Ребекка в свое время заявила, что "переспала с Дэвидом минимум четыре раза". Тогда она была личной помощницей Бекхэма в Испании, куда он приехал играть за команду "Реал Мадрид".

"Мы все были в компании знакомых на ужине, немного выпили и расслабились, мы флиртовали, и я получала от него некоторые намеки, но я продолжала говорить себе: "Нет, ты ему не нравишься". Я всегда говорила себе: "Не рискуй своей работой". Я знала, что это будет огромный риск, если я свяжусь с этим человеком...В тот вечер мы просто по-настоящему поладили. Между нами установилась связь. Люди заметили это", — рассказала она о начале их отношений.

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Сейчас Ребекка Лус, ставшая преподавателем йоги и медитации, живет в Норвегии с семьей. Она замужем за врачом по имени Свен, с которым познакомилась в 2008 году во время участия в одном из реалити-шоу — будущий муж работал в проекте медиком. Они поженились в 2012 году и переехали в норвежский горнолыжный поселок Хемседал. У пары двое сыновей — 13-летний Магнус и десятилетний Лиам.

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

"Теперь я провожу время, занимаясь йогой, бегом, ездой на велосипеде и пешими прогулками, а также собираю ягоды и другую дикорастущую еду на природе для своих двух маленьких сыновей. Жизнь совсем другая. Я заземлена, я дома, здорова и счастлива. Мое сердце наполняется жаром любви при мысли о том, что не я выбрала эту жизнь в горах, а, возможно, горы выбрали меня. Я убираю дом, мою ванну, готовлю ужин каждый вечер, стираю — мне нравится заботиться о своем доме и семье", — говорит Лус.

Она также рассказала, что подумывала о получении профессии медсестры после того, как получила удовольствие от работы в центре борьбы с ковидом несколько лет назад.

Ранее младший сын Бекхэма разошёлся с подругой-моделью.

Напомним, Виктория Бекхэм устроила свидание с супругом на закате.