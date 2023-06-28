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Живут в РФ и поддерживают войну: Алексей Суханов отказался от собственных родителей

28 июня 2023 11:22
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Алексей Суханов признался, почему не общается с родителями – откровенное интервью
Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов во время интервью Славе Демину. Фото: скриншот из YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский телеведущий и ведущий проекта "Говорить Україна" Алексей Суханов дал откровенное интервью. Так, украинский ведущий рассказал о своих родителях, которые остались в России, и признался, почему он не общается со своими родителями.

Об этом Алексей Суханов сообщил в интервью Славе Демину в YouTube.

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Известно, что его родители остались жить в России и совсем отказались от своего сына. Дело в том, что у родителей Алексея Суханова совсем другие политические взгляды, из-за чего телеведущий не может найти компромисс с ними.

Алексей Суханов постоянно берет интервью у людей, потерявших своих родных, и смотрит в глаза маленьких детей, которых постигла российская вооруженная агрессия. Поэтому ведущий решил, что все, у кого сейчас есть паспорт гражданина России, и те, кто поддерживает войну, для него умерли.

Алексей Суханов
Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов во время интервью Славе Демину. Фото: скриншот из YouTube

Именно поэтому украинский ведущий больше не хочет иметь дело с бывшей женой и родителями. Исключение из этого Алексей Суханов сделал только для дедушки и бабушки, которые, по его словам, сейчас очень гордятся поведением своего внука.

Что касается личной жизни, то украинский телеведущий не хочет обсуждать это во время войны. Впрочем, известно, что сейчас у него есть гражданская жена и пока он не хочет делать ей предложение. Также Алексей Суханов поддерживает однополые браки, считая, что человек может любить, кого хочет.

Если говорить о профессиональной деятельности ведущего, то он собирается и дальше работать до тех пор, пока зритель будет в нем нуждаться. Старость ведущий хочет встретить в своей квартире в Юрмале, любуясь волнами моря.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский телеведущий Алексей Суханов гневно обратился к Арестовичу.

Ранее мы рассказывали, что украинский ведущий Алексей Суханов громко высказался о мировых религиях.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Алексей Суханов предупредил о мошенниках от его имени.

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