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Жизель Бюндхен прокомментировала свой развод и вспомнила при этом родителей

23 сентября 2023 10:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Жизель Бюндхен прокомментировала свой развод и вспомнила при этом родителей
Модель Жизель Бюндхен и футболист Том Брэди до развода. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого года бразильская супермодель Жизель Бюндхен развелась с американским футболистом Томом Брэди. Звезда подиума несколько раз лаконично комментировала это решение. Не промолчала она и в этот раз.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале издания CBS News, которое посетило Жизель в гостях в Коста-Рике.

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Подробности развода Бюндхен

43-летняя звезда подиума заявила, что развод с Томом Брэди — совсем не то, о чем она мечтала и на что надеялась.

"Мои родители женаты уже 50 лет, и я очень хотела, чтобы у нас было тоже. Надо просто принять тот факт, что когда вы вместе с 20 лет, иногда вы растете вместе. Он всегда останется для меня отцом моих детей. Поэтому я желаю ему всего лучшего. Я благодарна ему за то, что он подарил мне замечательных сына и дочь", — заявила Бюндхен.

Модель также добавила, что рада наконец сосредоточиться на том, чего она действительно хочет. По ее словам, раньше она выживала, теперь живет. И это другое дело.

В предыдущем интервью Жизель рассказывала, что тяжело переживала развод с мужем. Справиться со всеми проблемами ей помог ее образ жизни: она уделяла много внимания спорту, правильному питанию и медитациям.

Напомним, ранее мы писали, что Бюндхен впервые после развода снялась для обложки глянца. Также мы рассказывали, что Жизель Бюндхен и Адриана Лима вернулись к Victoria's Secret: присоединилась и Кэмпбелл.

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