Жизель Бюндхен прокоментувала своє розлучення та згадала при цьому власних батьків

Модель Жизель Бюндхен та футболіст Том Бреді до розлучення. Фото: Google

Наприкінці минулого року бразильська супермодель Жизель Бюндхен розлучилась з американським футболістом Томом Бреді. Зірка подіуму декілька разів лаконічно коментувала це рішення. Не промовчала вона і цього разу.

Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі видання CBS News, яке завітало до Жизель в гості у Коста-Рику.

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Подробиці розлучення Бюндхен

43-річна зірка подіуму заявила, що розлучення з Томом Бреді — зовсім не не те, про що вона мріяла і на що сподівалася.

"Мої батьки одружені вже 50 років, і я дуже хотіла, щоб у нас було також. Треба просто прийняти той факт, що коли ви разом з 20 років, іноді ви зростаєте разом. Він завжди залишиться для мене батьком моїх дітей. Тому я бажаю йому всього найкращого. Я вдячна йому за те, що він подарував мені чудових сина і дочку", — заявила Бюндхен.

Модель також додала, що рада нарешті зосередитися на тому, чого вона насправді хоче. За її словами, раніше вона виживала, а тепер живе. І це інша річ.

У попередньому інтерв'ю Жизель розповідала, що тяжко переживала розлучення з чоловіком. Впоратися з усіма проблемами їй допоміг її спосіб життя: вона приділяла багато уваги спорту, правильному харчуванню та медитаціям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бюндхен вперше після розлучення знялася для обкладинки глянцю. Також ми розповідали, що Жизель Бюндхен та Адріана Ліма повернулися до Victoria’s Secret: приєдналась і Кемпбелл.