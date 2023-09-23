Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Жизель Бюндхен прокоментувала своє розлучення та згадала при цьому власних батьків arrow

Жизель Бюндхен прокоментувала своє розлучення та згадала при цьому власних батьків

23 вересня 2023 10:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Жизель Бюндхен прокоментувала своє розлучення та згадала при цьому власних батьків
Модель Жизель Бюндхен та футболіст Том Бреді до розлучення. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року бразильська супермодель Жизель Бюндхен розлучилась з американським футболістом Томом Бреді. Зірка подіуму декілька разів лаконічно коментувала це рішення. Не промовчала вона і цього разу. 

Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі видання CBS News, яке завітало до Жизель в гості у Коста-Рику. 

Читайте також:

Подробиці розлучення Бюндхен

43-річна зірка подіуму заявила, що розлучення з Томом Бреді — зовсім не не те, про що вона мріяла і на що сподівалася. 

"Мої батьки одружені вже 50 років, і я дуже хотіла, щоб у нас було також. Треба просто прийняти той факт, що коли ви разом з 20 років, іноді ви зростаєте разом. Він завжди залишиться для мене батьком моїх дітей. Тому я бажаю йому всього найкращого. Я вдячна йому за те, що він подарував мені чудових сина і дочку", — заявила Бюндхен.

Модель також додала, що рада нарешті зосередитися на тому, чого вона насправді хоче. За її словами, раніше вона виживала, а тепер живе. І це інша річ. 

У попередньому інтерв'ю Жизель розповідала, що тяжко переживала розлучення з чоловіком. Впоратися з усіма проблемами їй допоміг її спосіб життя: вона приділяла багато уваги спорту, правильному харчуванню та медитаціям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бюндхен вперше після розлучення знялася для обкладинки глянцю. Також ми розповідали, що Жизель Бюндхен та Адріана Ліма повернулися до Victoria’s Secret: приєдналась і Кемпбелл.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз