Гарик Корогодский осудил одно издание за дочь Оли Поляковой – детали скандала

"Журналисты х*евы": меценат Гарик Корогодский "разнес" СМИ за дочь Поляковой
Украинский бизнесмен, скандальный блогер и меценат Гарик Корогодский гневно высказался на публику. Бизнесмен осудил одно издание, которое написало плохие слова про дочь украинской певицы Оли Поляковой Машу.
Соответствующей публикацией Гарик Корогодский поделился на своей странице в Instagram.
Один из самых скандальных блогеров Украины осудил издание "Главред" за то, что оно якобы оскорбительно "описало части тела" дочери Оли Поляковой Маши. За это Гарик Корогодский начал оскорблять это издание и его сотрудников.
"ИЗДАНИЕ "ГЛАВРЕД" Дало, как новость, что дочь Оли Поляковой — далее следует описание частей тела девушки, не хочу здесь писать — короче, написали оскорбительную прутню. Как отец трех дочерей, как ярый с*ксист, как сторонник женщин в любой какой ссоре, говорю вам — издание "Главред", журналист, автор статьи, выпускающий редактор, главный редактор, владельцы, х*ельцы, все причастные — пос*сите х*йца. Журналисты х*евы", — написал Гарик Корогодский.
Подписчики украинского миллиардера не смогли пройти мимо, игнорируя эту информацию, поэтому начали оставлять свои комментарии под публикацией Гарика Корогодского.
- Медиа давно ос*чили вкрай… примитивные, продажные и ангажированные. Хорошо, чтобы им бы чаще водили по р*же… так они бы вспомнили цель своего существования…
- Поддерживаю! Спасибо за позицию! Особенно, как мать дочери! Повожу по губам, если нет личного, то для главреда куплю
- Не удивлюсь, если вся шумиха организована самой Поляковой, шоубиз еще не на такое способен, Поляковой респект.. хайпанули!! Защитникам "бедной несчастной" девочки нужно снять розовые очки
Напомним, мы писали о том, что певица Оля Полякова хочет осудить известное издание за оскорбительную новость о ее дочери.
Ранее мы рассказывали, что дочь Оли Поляковой Маша показала украинцам неприличное фото со своим возлюбленным.
Также мы сообщали о том, что дочь украинской певицы Оли Поляковой нарвалась на хейт из-за новой татуировки.