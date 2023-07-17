Гарик Корогодский осудил одно издание за дочь Оли Поляковой – детали скандала

Украинский меценат Гарик Корогодский во время интервью скандальному блогеру Александру Волошину. Фото: скриншот с YouTube

Украинский бизнесмен, скандальный блогер и меценат Гарик Корогодский гневно высказался на публику. Бизнесмен осудил одно издание, которое написало плохие слова про дочь украинской певицы Оли Поляковой Машу.

Соответствующей публикацией Гарик Корогодский поделился на своей странице в Instagram.

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Один из самых скандальных блогеров Украины осудил издание "Главред" за то, что оно якобы оскорбительно "описало части тела" дочери Оли Поляковой Маши. За это Гарик Корогодский начал оскорблять это издание и его сотрудников.

"ИЗДАНИЕ "ГЛАВРЕД" Дало, как новость, что дочь Оли Поляковой — далее следует описание частей тела девушки, не хочу здесь писать — короче, написали оскорбительную прутню. Как отец трех дочерей, как ярый с*ксист, как сторонник женщин в любой какой ссоре, говорю вам — издание "Главред", журналист, автор статьи, выпускающий редактор, главный редактор, владельцы, х*ельцы, все причастные — пос*сите х*йца. Журналисты х*евы", — написал Гарик Корогодский.

Подписчики украинского миллиардера не смогли пройти мимо, игнорируя эту информацию, поэтому начали оставлять свои комментарии под публикацией Гарика Корогодского.

Медиа давно ос*чили вкрай… примитивные, продажные и ангажированные. Хорошо, чтобы им бы чаще водили по р*же… так они бы вспомнили цель своего существования…

Поддерживаю! Спасибо за позицию! Особенно, как мать дочери! Повожу по губам, если нет личного, то для главреда куплю

Не удивлюсь, если вся шумиха организована самой Поляковой, шоубиз еще не на такое способен, Поляковой респект.. хайпанули!! Защитникам "бедной несчастной" девочки нужно снять розовые очки

Комментарии со страницы Гарика Корогодского. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Гарика Корогодского. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Гарика Корогодского. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Оля Полякова хочет осудить известное издание за оскорбительную новость о ее дочери.

Ранее мы рассказывали, что дочь Оли Поляковой Маша показала украинцам неприличное фото со своим возлюбленным.

Также мы сообщали о том, что дочь украинской певицы Оли Поляковой нарвалась на хейт из-за новой татуировки.