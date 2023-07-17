Гарік Корогодський засудив одне видання за доньку Олі Полякової – деталі скандалу

Український меценат Гарік Корогодський під час інтерв'ю скандальному блогеру Олександру Волошину. Фото: скріншот з YouTube

Український бізнесмен, скандальний блогер та меценат Гарік Корогодський гнівно висловився на публіку. Бізнесмен засудив одне видання, яке написало погані слова про доньку української співачки Олі Полякової Машу.

Відповідною публікацією Гарік Корогодський поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Один з найскандальніших блогерів України засудив видання "Главред" за те, що воно нібито образливо "описало частини тіла" доньки Олі Полякової Маші. За це Гарік Корогодський почав ображати це видання та всіх його співробітників.

"ВИДАННЯ "ГЛАВРЕД" Дало, як новину, що донька Олі Полякової — далі йде опис частин тіла дівчини, не хочу тут писати — коротше, написали образливу прутню. Як батько трьох доньок, як затятий с*ксист, як прибічник жінок у будь-якій сварці, говорю вам — видання "Главред", журналіст, автор статті, випускаючий редактор, головний редактор, власники, х*ясники, усі причетні — пос*сіть х*йця. Журналісти х*єві", — написав Гарік Корогодський.

Підписники українського мільярдера не змогли пройти повз, ігноруючи цю інформацію, тому почали залишати свої коментарі під публікацією Гаріка Корогодського.

Медіа давно ос*чіли вкрай… примітивні, продажні і заангажовані. Добре, аби їм би частіше водили по пиці… то вони б може згадали мету свого існування…

Підтримую! Дякую за позицію! Особливо, як мати доньки! Поводжу по губах, якщо нема особистого, то для главреду придбаю..

Не здивуюсь, якщо та вся шуміха організована самою Поляковою, шоубіз ще не на таке здатний, Поляковій респект.. хайпанули!! Защітнікам "бідної нещасної" дівчинки потрібно зняти рожеві окуляри

Коментарі зі сторінки Гаріка Корогодського. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Гаріка Корогодського. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Гаріка Корогодського. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Оля Полякова хоче засудити відоме видання за образливу новину про її доньку.

Раніше ми розповідали про те, що донька Олі Полякової Маша показала українцям непристойне фото зі своїм коханим.

Також ми повідомляли про те, що донька української співачки Олі Полякової нарвалася на хейт через нове татуювання.