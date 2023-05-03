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Появились эксклюзивные фото генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы

3 мая 2023 13:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Появились эксклюзивные фото генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы
Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в эту субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) пройдет торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. Ранним утром 3 мая прошла генеральная репетиция этого события с участием тысячи военных. Прохожие смогли увидеть карету, из которой Чарльз III и Камилла будут приветствовать подданных Соединенного Королевства. Во время репетиции военные прошли от Букингемского дворца мимо Трафальгарской площади по Даунинг-стрит до Вестминстерского аббатства.

Новини.LIVE покажет яркие фотографии с королевской репетиции в центре Лондона.

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Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Солдаты на генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Солдаты на генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Солдаты на генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут увидеть коронацию Чарльза III вживую только на одном телеканале.

Также мы рассказывали, что единственная сестра Чарльза III принцесса Анна отреагировала на его планы сократить королевскую семью.

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