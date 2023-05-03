Появились эксклюзивные фото генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы
Уже в эту субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) пройдет торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. Ранним утром 3 мая прошла генеральная репетиция этого события с участием тысячи военных. Прохожие смогли увидеть карету, из которой Чарльз III и Камилла будут приветствовать подданных Соединенного Королевства. Во время репетиции военные прошли от Букингемского дворца мимо Трафальгарской площади по Даунинг-стрит до Вестминстерского аббатства.
Новини.LIVE покажет яркие фотографии с королевской репетиции в центре Лондона.
Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут увидеть коронацию Чарльза III вживую только на одном телеканале.
Также мы рассказывали, что единственная сестра Чарльза III принцесса Анна отреагировала на его планы сократить королевскую семью.