Появились эксклюзивные фото генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы

Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Уже в эту субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) пройдет торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. Ранним утром 3 мая прошла генеральная репетиция этого события с участием тысячи военных. Прохожие смогли увидеть карету, из которой Чарльз III и Камилла будут приветствовать подданных Соединенного Королевства. Во время репетиции военные прошли от Букингемского дворца мимо Трафальгарской площади по Даунинг-стрит до Вестминстерского аббатства.

Новини.LIVE покажет яркие фотографии с королевской репетиции в центре Лондона.

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Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Солдаты на генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Солдаты на генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Солдаты на генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут увидеть коронацию Чарльза III вживую только на одном телеканале.

Также мы рассказывали, что единственная сестра Чарльза III принцесса Анна отреагировала на его планы сократить королевскую семью.