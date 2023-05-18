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Появились первые кадры нового триллера с Ди Каприо и Де Ниро в главных ролях

18 мая 2023 17:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Появились первые кадры нового триллера с Ди Каприо и Де Ниро в главных ролях
Актеры Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и режиссер Мартин Скорсезе. Фото: yahoo.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале октября в мировом кинопрокате появится очередной фильм оскароносного режиссера Мартина Скорсезе. Главные роли в будущем триллере "Убийцы лунного цветка" сыграли не менее титулованные голливудские актеры, а именно Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. В рамках промо кампании будущей ленты продюсеры представили первый тизер.

Он доступен для просмотра на YouTube канале Apple TV.

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О фильме

События фильма разворачиваются в 1920-х годах вокруг индийского племени, проживающего в американском городе Оклахома. Фильм рассказывает историю сотрудников ФБР, пытающихся раскрыть серию убийств коренных жителей США, произошедших после того, как один из них разбогател.

Сценарий написан на основе научно-популярной книги Дэвида Гранна "Убийцы Луны-цветка: Осейдж. Убийства и рождение ФБР", вышедшей в продажу в 2017 году.

Помимо Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро в фильме появятся Брендан Фрейзер, Скотт Шеперд, Джесси Племонс, Лили Гладстоун и Джон Литгоу.

Мировой релиз фильма 80-летнего Мартина Скорсезе состоится 6 октября. Бюджет картины составил 200 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что вышел первый трейлер седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли. Также мы рассказывали, что в украинский прокат вышли десятый "Форсаж" и биографическая драма "БлэкБерри".

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