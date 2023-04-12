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Появилось фото того самого трона из "Игры престолов": стартовали съемки его приквела

12 апреля 2023 11:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Появилось фото того самого трона из "Игры престолов": стартовали съемки его приквела
Кадр из сериала "Дом дракона". Фото: HBO
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Компания HBO приступила к съемкам второго сезона сериала "Дом дракона", который является приквелом "Игры престолов". Создатели шоу анонсировали работу над проектом креативно.

В своем Twitter они показали тот самый трон, который ассоциируется у многих с фэнтезийной историей.

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Начались съемки второго сезона "Дом дракона". Фото: Twitter/hbomax

Во втором сезоне в свои роли вернутся Эмма Д'Арси и Оливия Кук. Сериал "Дом дракона" основан на романе Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Он рассказывает о возвышении и падении Таргариенов, единственной семьи повелителей драконов. События проходят за 200 лет до событий сериала "Игра престолов".

Третий сезон официально еще не одобрен, но HBO уже серьезно рассматривает его и готовится к написанию сценариев. Авторы пока не знают, сколько всего сезонов будет в сериале, три или четыре.

Также стали известны новости о втором сезоне, которого по словам контент-директора сети HBO Кейси Блойса не следует ждать раньше лета 2024 года. Второй сезон "Дома дракона" будет включать на два эпизода меньше, чем первый — восемь вместо десяти. Меньшее количество серий — часть плана HBO.

Напомним, ранее мы писали, что канал HBO работает еще над одним приквелом "Игры престолов": кто будет в центре сюжета. Также мы рассказывали, что книги о Гарри Поттере адаптируют к сериалу: сколько планируют снять сезонов.

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