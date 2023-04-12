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З'явилось фото того самого трону з "Гри престолів": стартували зйомки його приквелу

12 квітня 2023 11:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
З'явилось фото того самого трону з "Гри престолів": стартували зйомки його приквелу
Кадр з серіалу "Дім дракона". Фото: HBO
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Компанія HBO розпочала зйомки другого сезону серіалу "Дім дракона", який є приквелом "Гри престолів". Творці шоу анонсували роботу над проєктом креативно.

У своєму Twitter вони показали той самий трон, який асоціюється в багатьох з фентезійною історією. 

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Почались зйомки другого сезону "Дім дракона". Фото: Twitter/hbomax

У другому сезоні до своїх ролей повернуться Емма Д’Арсі та Олівія Кук. Серіал "Дім дракона" заснований на романі Джорджа Мартіна "Полум’я і кров". Він розповідає про піднесення і падіння Таргарієнів, єдиної сім’ї повелителів драконів. Події відбуваються за 200 років до подій серіалу "Гра престолів".

Третій сезон офіційно ще не схвалений, проте HBO вже серйозно розглядає його та готується до написання сценаріїв. Автори поки не знають, скільки всього сезонів буде в серіалі, три чи чотири.

Також стали відомі новини про другий сезон, на який за словами контент-директора мережі HBO Кейсі Блойса не слід чекати раніше літа 2024 року.  Другий сезон "Дому дракона" включатиме на два епізоди менше, ніж перший — вісім замість десяти. Найменша кількість серій — частина плану HBO.

Нагадаємо, раніше ми писали, що канал HBO працює ще над одним приквелом "Гри престолів": хто буде в центрі сюжету. Також ми розповідали, що книги про Гаррі Поттера адаптують під серіал: скільки планують зняти сезонів.

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